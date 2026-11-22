El llamativo hecho relatado por el exintegrante del directorio de Ueno Bank en su declaración indagatoria el 18 del corriente, ocurrió en mayo de 2025, en horas de la noche. Julio Rey explicó que el propio Miguel Vázquez -ex-CEO y exvicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez- le avisó vía telefónica que avisara al director de seguridad, Rubén González, que esa noche “iba a ir su vehículo a llevar algo al banco”.

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Rey relata que al día siguiente, se enteró por medio del encargado de seguridad que ese “algo” mencionado por Vázquez era dinero en efectivo y que se estaba contabilizando.

Un día entero de conteo

Precisó que se trataba de 17 millones de dólares y 17 mil millones de guaraníes, supuestamente cobrados a tres empresas por créditos impagos.

“Eso se tardó prácticamente un día en contabilizarse por la gente de Tesorería del banco, que Lucca de Barba después me avisa que fueron unos diecisiete millones de dólares y diecisiete mil millones de guaraníes, y que fueron Ingresados a la contabilidad de la empresa del Grupo Vázquez a través de cobros de créditos impagos”, relató.

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Recibos consecutivos y el intento de capitalización con CDA

En la audiencia, realizada ante los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), Luis Piñánez, Luz Guerrero y Yeimy Adle, Rey entregó tres coplas simples de los recibos de clientes que le facilitó Lucca de Barba (funcionario de Liquidez del banco) y pidió a los investigadores que los contacten para ver si realmente pagaron o no.

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“Lo llamativo de estos recibos es que son con numeración consecutiva y de tres empresas diferentes de algo conocido como cartera muerta, que son documentos con los que se intentó justificar el dinero con el cual fueron adquiridos CDA en el año 2025 por el Grupo Vázquez y que ahora en el 2026 se pretendía capitalizar el banco con esos CDA de Operaciones crediticias por millonario valor sin garantías”, resaltó.

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Rey señaló que De Barba le puso en conocimiento de esta situación irregular en 2026, motivo por el cual pidió los documentos que entregó a la Fiscalía.

“Delirio Colectivo”, el correo que encendió la alerta en octubre de 2025

El exvicepresidente de Ueno Bank relató que empezó a documentarse en octubre de 2025, tras recibir un correo de Lucca de Barba, con un documento adjunto titulado “Delirio Colectivo”.

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“A partir de ahí, entonces yo comienzo a documentarme, a preguntar a Lucca de Barba, le consulto para profundizar sobre esas cuestiones, la necesidad de generar eficiencias, y como que ya me preocupaba la sostenibilidad del negocio. Eso pasó entre ese octubre de 2025 a marzo de 2026″, explicó.

El giro del BCP: de la flexibilidad total a la restricción

Rey destaca que en la época también hay un cambio significativo en la relación Ueno Bank con el Banco Central del Paraguay (BCP), debido a que todas esas flexibilidades con las que contaban desde el inicio desaparecen y se vuelven restrictivos.

“Lo que quiere decir, que lo que antes no se objetaba, ahora ya no se podía hacer”, explicó Rey, que en otra parte de su declaración aclaró que todo siempre estuvo a la vista de la banca matriz.

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“Eso estaba a vista del regulador, el BCP. El BCP mantiene supervisores permanentes dentro de la entidad por ser Ueno un banco sistémico, por lo que los mismos tenían acceso libre, directo y permanente a todos los movimientos y transacciones que realizaba Ueno”, afirmó.

Proceso a exdirectores de Ueno Bank, del BPC y a Santiago Peña

Rey Fernández fue imputado junto otros directores de la entidad intervenida por su presunta responsabilidad en los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio, en calidad de coautoría.

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Posteriormente, la Fiscalía abrió otro proceso, en el que incluyó al expresidente de la República Santiago Peña Palacios, al expresidente del BCP Carlos Carvallo, a los exdirectores de la banca matriz Liana Caballero, Marcos González y Miguel Mora y al superintendente de Bancos, Holger Insfrán.

Todos están procesados por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio y cumplen prisión preventiva en distintos centros penitenciarios. En conjunto, estos delitos tienen una expectativa de pena de 15 años de cárcel.

La Fiscalía sostiene que los procesados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal, con el propósito permanente de subordinar el sistema financiero y los órganos de control a los intereses particulares del conglomerado Grupo Vázquez / Ueno Bank, con el cual el propio mandatario habría mantenido intereses patrimoniales cruzados (acciones, bonos y familiares vinculados en estructuras offshore en Luxemburgo/U Holding S.a’ r.l.).