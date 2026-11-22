Hoy, la ANDE tiene previsto realizar interrupciones del servicio de energía eléctrica por una serie de trabajos programados. Los cortes se darán a lo largo de tres regiones: Metropolitana, Central y Sur.

De esas tres, en la Metropolitana, estas serán las zonas afectadas:

Zona 01 : Sobre Tte. Rivarola entre Julia M. Cueto y Combatientes del Chaco. Barrio Medalla Milagrosa - Fernando de la Mora. De 08:00 a 18:00.

Zona 02 : Bernardino Caballero desde Primer Presidente hasta Caaguazú; Cantera Ñemby e/ Manuel Ortiz Guerrero y Ex Combatientes del Chaco; Monte Alto desde Bernardino Caballero hasta 14 de Mayo; 2 de Agosto y Río Negro; Estero Bellaco e/ Segunda y Tercera; Combatiente del Chaco y Primera; Toribio Peralta desde Carlos Antonio López hasta Saturnino García; Primer Presidente - desvío a San Antonio desde Lapacho hasta Tito Teléforo; Supermercado Real Ñemby 2. Barrio Piroy - Caaguazú - Ñemby. De 08:00 a 18:00.

Zona 03: Ruta Eugenio A. Garay desde Virgen del Rosario hasta Dr. Gabriel Pellón; Saturio Ríos e/ Dr. Gabriel Pellón y 14 de Mayo; Dr. Gabriel Pellón e/ Saturio Ríos y Jaime Bestard. Barrio San Isidro - San Lorenzo. De 08:00 a 18:00.

Zona 04: 15 de Noviembre OMBU e/ Ruta Capiatá - Thompson, Ypané y San Antonio. Barrio Posta Ybycuá - Capiatá. De 08:00 a 18:00.

La mayoría de los trabajos corresponden a cambio de conductor en media tensión - línea desnuda a protegida, mientras que en la zona 04 se espera un retiro de línea media tensión - adecuación de estructura de media tensión.

Lea más: Criptominería: ANDE incauta 41 máquinas y detecta un perjuicio de casi G. 380 millones en Hernandarias

Más cortes programados hoy

En el caso de la región Sur, solo se espera un trabajo:

Isla Umbú, Humaitá – Ñeembucú. De 07:00 a 17:00, para trabajos de cambio de conductor y adecuación de línea de media tensión.

Finalmente, en la región Central se realizará este corte:

Ciudad de Acahay: Calle José Villarreal, afectando a los Barrios San Blas y 15 de Agosto. De 07:00 a 17:00 para cambio de conductores en media tensión.

Lea más: PGN 2027: adenda deja a la ANDE con un recorte neto de US$ 37 millones