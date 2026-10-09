Periodísticamente
09 de octubre de 2026 a la - 21:42

AUDIO: Así trabaja el equipo de Sole Núñez en su proceso de transición en la Muni de Asunción

Mujer con blusa clara y chaqueta oscura participa en reunión con hombres y mujeres sentados a su alrededor en oficina elegante.
La intendenta electa de Asunción dialoga con su equipo de transición en una oficina.Gentileza, Municipalidad de Asunción
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