Narcojet: Fiscalía imputa a cuatro implicados y exige prisión preventiva

La Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, a cargo de la agente fiscal Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, presentó imputación formal contra cuatro paraguayos por sus presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas en el denominado caso Narcojet.

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La investigación reconstruye la llegada de 263,7 kilogramos de cannabis (hachís) transportados desde el extranjero a bordo de una aeronave Challenger 604 (matrícula N116HL), la cual acopló en el Hangar Latitude de Luque tras una escala técnica en Panamá. Según la imputación, los procesados cumplieron roles específicos para recibir la aeronave, descargar los bultos ilícitos e intentar burlar los controles de seguridad aeroportuarios.

Los cuatro imputados y sus funciones en el esquema

La Fiscalìa identificó detalladamente la conducta y responsabilidad preliminar de cada uno de los investigados.

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Víctor Emanuel Fernández Arce , quien es supervisor de operaciones de la empresa Munser FBO . Habría coordinado las gestiones logísticas previas al arribo del vuelo y participado directamente en la extracción de los bolsones del compartimiento de la aeronave para su traslado a una miniván.

José María Fernández Vera , que habría trabajado de forma directa y coordinada junto a Víctor Fernández en la descarga física de los paquetes pesados hacia el vehículo gris estacionado en la plataforma.

Hermann Cecilio Melgarejo Morales , un despachante de vuelo. Se le atribuye coordinar la recepción del avión e intervenir telefónicamente para frenar los controles de inspección militar, ofreciendo dádivas y recurriendo a expresiones intimidatorias.

Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, abogado y subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) al momento de los hechos. Habría aprovechado su cargo institucional para interceder ante sus superiores militares solicitando liberar la carga retenida a cambio de una recompensa económica.

Instrumentos musicales, presiones y llamadas clave

De acuerdo con el relato fiscal, basado en registros de videovigilancia y testimonios, los hechos se desencadenaron entre el 29 y el 30 de mayo de 2026. Cuando el Sargento Primero Rodrigo Ríos Benítez detectó la maniobra sospechosa de descarga e intentó verificar el contenido de los bultos, Víctor Fernández afirmó inicialmente que transportaban “instrumentos musicales” y se negó a la revisión.

Ante la insistencia del militar, Fernández le entregó su propio teléfono celular para que conversara con Hermann Melgarejo, quien le solicitó la liberación del cargamento argumentando que “todos se complicarían” si no accedía, y le llegó a preguntar de forma intimidatoria si tenía familia.

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Paralelamente, Melgarejo contactó al subgerente de seguridad de la DINAC, Gustavo Sandoval, quien llamó a las 10:41 al Mayor Emilio Sostoa para transmitirle el pedido de liberar la mercadería a cambio de un “premio o recompensa”, oferta que fue rechazada por la autoridad militar.

Allanamientos y pedido de prisión preventiva

En el marco de la causa, bajo la dirección de los fiscales Ingrid Cubilla, Christian Ortiz, Juan Sandoval, Fernando Meyer y María Irene Álvarez, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad de Luque a partir de las 04:10. En los procedimientos se incautaron dinero en efectivo, documentación, dispositivos móviles y vehículos.

El Ministerio Público calificó las conductas en el marco de la Ley N.º 1340/88 de Drogas (tráfico internacional, comercialización y asociación criminal) y artículos del Código Penal relacionados con cohecho pasivo e influencia indebida.

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Debido a la alta expectativa de pena, la complejidad de la red transnacional y el riesgo fundado de obstrucción a la justicia, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los cuatro imputados, fijando un plazo de seis meses para la presentación de la acusación conclusiva.

¿Qué es el caso “Narcojet”?

La causa conocida como “Narcojet” se inició el 30 de mayo de 2026, fecha en que la Senad interceptó e incautó un jet privado procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos, al momento de su arribo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

En dicha ocasión, las autoridades hallaron e incautaron un cargamento de 261,6 kilos de marihuana premium, caracterizada por una alta concentración de THC.

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La tripulación estaba conformada por el piloto Keith Siilats, de 47 años, nacido en Estonia, y el copiloto Jabari Stephan Brown, de 21 años, nacido en Estados Unidos.

Los pasajeros eran Troy Anthony Vasquez, de 42 años; David Thomas Wise, de 57 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos también de Estados Unidos y quienes quedaron presos en nuestro país.