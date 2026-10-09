Periodísticamente
09 de octubre de 2026 a la - 21:36

AUDIO: Presunto feminicida de Deisy Paola sigue prófugo: esto encontraron en la casa allanada

Dos agentes en uniforme oscuro conversan en un exterior tranquilo mientras un tercero está dentro de una vivienda.
La Policía pudo allanar la casa luego de varias horas aguardando el mandato judicialLucía González
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