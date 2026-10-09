Caso Ueno: Benigno López pide más claridad al BCP y advierte riesgo en los fondos de IPS

El exministro de Hacienda y expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, calificó de “mixta” su valoración del informe que el Banco Central del Paraguay (BCP) remitió al Congreso por el caso Ueno Bank. Lo hizo durante una entrevista en el programa Mesa con EVP.

López reconoció que la entidad respondió preguntas en lugar de refugiarse en el secreto bancario. Sin embargo, esperaba más precisión: “Yo hubiera esperado que aclaren bien la situación”, dijo, y señaló que quienes están fuera “no conocemos la información real”.

El informe, de 31 preguntas, indica que ocho respuestas fueron omitidas por referirse a operaciones de terceros, protegidas por la ley orgánica del BCP.

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Preocupación por las vinculadas y el sumario

Para López, el punto más sensible es la relación del banco con sus empresas vinculadas, un tema “histórico” para el país. Recordó que esa práctica llevó al sistema financiero a “pasar muy mal en los 90”. Una aclaración mayor, sostuvo, habría dado “mayor tranquilidad y mayor peso” al documento.

También le preocupa que el BCP remita el asunto a un sumario administrativo. Según explicó, esa vía sirve para aplicar una sanción, no para determinar si existe vinculación. “Ahora parece que estamos yendo por la forma y no por la sustancia”, advirtió.

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Citó además el riesgo de que “el banco se está prestando a sí mismo con dinero tuyo”. Recordó que un banco maneja 90% de dinero ajeno y 10% de su dueño, y que la ley fija el límite para préstamos a vinculadas en el 20% del patrimonio efectivo. Esa es la respuesta que, a su criterio, falta despejar: si el límite se cumplió o no.

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“No puedo presumir que están mintiendo”

Pese a las críticas, López evitó cuestionar la buena fe de la institución. “No quiero suponer la mala fe del Banco Central; quiero suponer que hicieron el mejor trabajo que podían hacer”, afirmó. Admitió que la entidad reconoce la violación y asegura que está subsanada, y pidió esperar nuevos informes.

El BCP defendió esta semana la solidez del sistema financiero. Su presidente interino, Miguel Ángel Mora, informó a los senadores que el presumario se inició entre el 5 y el 6 de junio y que el sumario demandará unos cuatro meses.

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IPS cambió sus reglas y apostó por la rentabilidad

El exministro dedicó buena parte de su análisis a los fondos de IPS colocados en Ueno Bank. Según información pública, la previsional representa alrededor de US$ 300 millones, equivalentes a cerca del 14% de los depósitos totales de la entidad. Para López, se trata de “muchos recursos”, y la discusión de fondo pasa por la concentración de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera.

López recordó que IPS modificó sus reglas de inversión en diciembre de 2023. Antes, los límites estaban atados a un porcentaje del patrimonio efectivo de cada banco, un esquema reforzado tras la crisis que golpeó al IPS en los años 90.

“IPS apostó a la rentabilidad y cambió la regla”, sentenció. Recordó que la ley del instituto y la de la Superintendencia de Pensiones establecen un orden claro: primero seguridad, luego liquidez y, por último, rentabilidad. Que Ueno ganara más licitaciones, dijo, no obedece a otra cosa que a ofrecer más intereses.

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“No está para nada bien”

Consultado sobre el argumento de que el cambio responde a una actualización en los Principios Básicos de Basilea, López fue tajante. “En mi opinión, no está para nada bien”, dijo. Agregó que no cree que exista un principio internacional que aliente a un fondo de jubilación a asumir más riesgo.

Para el exministro, el verdadero problema de IPS es otro: no tiene dónde invertir. Con tantos recursos, casi todos los bancos ya están “topeados”, y al no poder colocar en otros rubros, su único riesgo es el sistema financiero.

Planteó como salida invertir en infraestructura, pero eso exige antes resolver la deuda histórica del Estado con IPS, de varios millones de dólares. Mientras tanto, concluyó, el desafío sigue abierto.