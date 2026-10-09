Dani Vallejo, ante Tommy Paul y el desafío de romper la racha

Adolfo Daniel Vallejo vuelve a ponerse a prueba ante uno de los nombres importantes del circuito ATP. El paraguayo enfrentará este sábado a Tommy Paul en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, con la oportunidad de avanzar en uno de los torneos de mayor categoría del tenis mundial y dar otro paso en su crecimiento internacional.

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El encuentro está previsto para el tercer turno de la Cancha 3, con un horario estimado de las 04:30 o 06:00 de Paraguay (17:30 en Shanghái). La programación, sin embargo, dependerá de la duración de los partidos anteriores.

Vallejo llega con ritmo competitivo después de superar la fase clasificatoria y vencer al francés Valentin Royer en su estreno en el cuadro principal. Además, también participa en dobles junto al peruano Ignacio Buse, una exigencia adicional en una semana de alta intensidad.

El desafío ante Paul presenta un antecedente que invita tanto a la cautela como a la ilusión. El estadounidense domina el historial por 2-0, aunque en ambos enfrentamientos el paraguayo consiguió ganar el primer set antes de sufrir la remontada de su rival.

Dos partidos, un mismo desenlace

Los cruces anteriores se produjeron durante la temporada 2026. En el ATP 250 de Houston, sobre tierra batida, Paul se impuso por 3-6, 6-4 y 6-4. Posteriormente, en el Masters 1000 de Cincinnati, sobre pista dura, volvió a remontar para ganar por 3-6, 6-3 y 6-4.

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Los marcadores reflejan que Vallejo fue capaz de competir de igual a igual durante tramos importantes de ambos encuentros. Sin embargo, también muestran la dificultad de sostener la ventaja frente a un rival que encontró respuestas cuando estuvo contra las cuerdas.

En Shanghái, el paraguayo tendrá una nueva oportunidad para cambiar esa historia. Ganar el primer set no será suficiente: necesitará mantener la intensidad, administrar mejor los momentos decisivos y evitar que Paul vuelva a tomar el control del partido.

Para Vallejo, este compromiso representa mucho más que la posibilidad de avanzar de ronda. Es otra prueba para medir su evolución ante jugadores consolidados del circuito y transformar la competitividad demostrada en resultados.

El antecedente está del lado del estadounidense, pero el nuevo enfrentamiento ofrece al paraguayo la posibilidad de corregir los desenlaces anteriores. En una superficie diferente a la de Houston y con el recuerdo reciente de Cincinnati, Dani buscará convertir la tercera oportunidad en su primera victoria frente a Paul.