ABC e Itaú, una alianza para una cobertura sin precedentes

ABC e Itaú se unen para una cobertura sin precedentes: los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032 por ABC TV. Jorge Chipi Vera y Daniel Chung abren esta histórica alianza con los JJ.OO. de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. Pero no es todo, porque también el Cardinal Deportivo estará presente en suelo estadounidense en el regreso de Paraguay al Mundial.

“En ABC nos gusta soñar y nos gusta soñar en grande y cuando tenemos un sueño grande con el equipo necesitamos un socio que sueñe en la misma sintonía. Itaú desde el día uno nos dijo ‘queremos acompañar este proyecto’”, expresó Jorge Talavera, CEO del Grupo Azeta, en la presentación realizada en vivo en los estudios de ABC TV.

🥳 ¡Itaú - ABC, una cobertura sin precedentes!



Firma para sellar la alianza entre José Brítez, CEO de Itaú y Jorge Talavera, CEO del Holding del grupo AZETA.

“Desde ABC, con Itaú, desde el lugar de los hechos vamos a contar esas historias para que todos los paraguayos puedan acercarse a una vivencia distinta del deporte que todos queremos ver. Agradecer a Itaú porque sin socio, sin empresas líderes como ustedes, que gustan innovar y apostar a nuevos proyectos, este desafío sería muy difícil”, añadió Talavera.

“El proyecto es acercar al público en general algo que a todos nos gusta, el deporte. Algo más sano que el deporte no hay. Vamos a estar cerca transmitiendo con dos grandes conductores que seguramente nos van a llenar de pasión. Es un proyecto a largo plazo que lo hacemos con convicción”, manifestó, por su parte, José Brítez, CEO de Itaú Paraguay.

El regreso de la selección de Paraguay al Mundial

El Campeonato del Mundo, con la Albirroja retornando al certamen luego de 16 años, arranca el 11 de junio con México vs. Sudáfrica, que todos los oyentes podrán sintonizar a través de ABC Cardinal.

Por su parte, los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 se inician el 6 de febrero con la ceremonia de apertura en el mítico San Siro de la ciudad de Milán.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2028 y 2032 POR ABC TV



¡Itaú y ABC te traen el certamen multideportivo más importante de la historia! 👏



¡Itaú y ABC te traen el certamen multideportivo más importante de la historia!

“Gracias a esta enorme alianza de ABC y Banco Itaú mañana (miércoles) estaremos viajando a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno y la ceremonia de inauguración. Porque también de eso se trata, de lo más masivo porque las historias están en todos los lugares. Donde esté la masividad, estaremos”, puntualizó Daniel Chung.

ABC e Itaú y un regalo para dos aficionados

“Como ABC queremos acercar a la gente a ese evento, a Estados Unidos, a México, a Canadá, queremos que la gente acompañe a la selección en este gran regreso al máximo evento a nivel mundial. Esta caja naranja es un regalo porque con Itaú y ABC vamos a llevar, de una manera que comunicaremos más adelante, a dos personas a Estados Unidos”, reveló Jorge Chipi Vera.

ABC e Itaú y una cobertura sin precedentes