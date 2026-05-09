Huracán de la mano de Óscar Romero eliminó a Boca Juniors y avanza a cuartos de final del torneo Apertura argentino

El gran héroe del Globo fue el paraguayo Óscar Romero, autor de los dos goles que definieron la serie en el tiempo suplementario.

El volante ofensivo mostró toda su jerarquía y sangre fría para ejecutar dos penales claves que terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto de Parque Patricios.

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Boca, por su parte, también encontró protagonismo paraguayo en ataque. Sobre el cierre del partido, Ángel Romero descontó de cabeza para poner el 3-2 definitivo y encender la ilusión xeneize en los últimos minutos, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

Preocupante lesión del Zorrito

La noche, sin embargo, comenzó con una noticia negativa para el conjunto azul y oro. El delantero paraguayo Adam Bareiro debió abandonar el campo lesionado durante el segundo tiempo, obligando el ingreso de Milton Giménez, quien posteriormente marcó el empate parcial que llevó la definición al alargue.

El partido tuvo de todo. Huracán abrió la cuenta rápidamente con Leonardo Gil tras un error defensivo de Boca y luego resistió gran parte del encuentro gracias a las intervenciones de Hernán Galíndez y el esfuerzo defensivo colectivo.

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El empate del local llegó recién a los 41 minutos del complemento mediante Milton Giménez, en una acción revisada y validada por el VAR.

Ya en el suplementario apareció toda la calidad de Óscar Romero. Primero transformó en gol un penal cometido sobre Juan Francisco Bisanz y luego volvió a ejecutar con precisión otra infracción sancionada tras revisión arbitral para colocar el 3-1.

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El cierre fue completamente caótico. Huracán terminó jugando con nueve hombres tras las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, mientras que Boca reclamó una polémica acción de Ayrton Costa que ni el árbitro Pablo Echavarría ni el VAR consideraron sancionable.

El descuento de Ángel que no fue suficiente

Con dos futbolistas más, Boca empujó hasta el final y logró descontar gracias al cabezazo de Ángel Romero, pero Huracán resistió y terminó celebrando una clasificación histórica en La Bombonera.

¡¡A LOS 11' DEL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE, ÁNGEL ROMERO MARCÓ EL DESCUENTO Y BOCA PIERDE 3-2 ANTE HURACÁN EN LA BOMBONERA!! pic.twitter.com/RxEl7loJps — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Con este triunfo, el Globo avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.

Fuente: ambito.com