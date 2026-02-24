Tenés hasta el viernes para registrarte gratis en ABC y ganar un Hyundai HB20

ABC continúa estrechando vínculos con su audiencia y, en esta ocasión, lo hace con un motivo de celebración doble. Para conmemorar los 10 años de vida de la radio ABC Cardinal 730 AM, el medio líder de comunicación del país presenta la promoción “ABC te regala un Hyundai HB20”.

El sorteo se realizará el viernes 27 de febrero, a las 11:30, en directo por el programa Cardinal Deportivo, desde el local de Automotors, ubicado sobre la avenida España de Asunción.

La iniciativa busca premiar la fidelidad de quienes eligen informarse día a día a través de nuestras plataformas. La mecánica de participación es sumamente sencilla y totalmente gratuita, orientada a fortalecer la comunidad de lectores registrados en el sitio oficial.

¿Cómo participar por el vehículo?

Para tener la posibilidad de llevarse el automóvil cero kilómetro, los interesados deben ingresar al sitio web de ABC. El primer paso consiste en registrarse como usuario en la sección correspondiente, utilizando una dirección de correo electrónico personal y válida.

Una vez completado el registro y validada la cuenta, el usuario debe iniciar sesión. Cada lector podrá inscribirse una sola vez durante el periodo de vigencia de la promoción, que se extiende hasta el 27 de febrero de 2026.

¿Qué datos debo consignar en el formulario?

Los datos requeridos en el formulario de registro gratuito son básicos. Solamente se deben consignar:

la fecha de nacimiento,

el género,

el número telefónico,

el número de cédula,

el país y departamento de residencia.

Un premio con todo incluido

El protagonista de esta acción es un Hyundai HB20, un modelo que se destaca por su seguridad y tecnología.

Según establecen las bases y condiciones, el diario ABC se hará cargo no solo de la entrega de la unidad, sino también de los gastos de transferencia de dominio, incluyendo los honorarios y aranceles registrales, facilitando así que el beneficiado pueda disfrutar de su premio sin contratiempos burocráticos.

Diez años de periodismo al aire

Esta promoción no es casual, sino que rinde homenaje a la primera década de la radio ABC Cardinal. Desde su salida al aire, la 730 AM se ha consolidado como el referente de la radiofonía nacional, combinando información al instante, análisis profundo y la participación ciudadana que caracteriza al grupo.

La selección del ganador se llevará a cabo dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre de la campaña, contando con la fiscalización de un Escribano Público para garantizar la transparencia del proceso, bajo el cumplimiento de las normativas de la Conajzar.

Con esta propuesta, ABC reafirma su compromiso de seguir innovando y acompañando a los paraguayos, ya sea a través de las páginas del diario impreso, las ondas de ABC Cardinal o la inmediatez de su plataforma digital.