Ueno Bank modifica sus acciones para evitar deducciones, pero contradice a Conacom

Ueno Bank —entidad que captó más de G. 4,8 billones (unos US$ 850 millones) en menos de tres años del gobierno de Santiago Peña— emitió hoy un comunicado en el cual afirmó que, tras la actualización de su estructura accionaria informada a la SIB, mantiene una participación inferior al 50 % en Red Digital SA (Wepa) y Red Digital de Procesamientos SA (UPay) desde el 4 de octubre último.

Con este pronunciamiento, el banco del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez) busca responder al memorando del Banco Central del Paraguay (BCP ) emitido el 29 de junio de 2026. En dicho documento, la integrante del directorio de la banca matriz, Carmen Marín, observó que históricamente las entidades financieras sujetas a control debían convertir, en caso de que correspondiera, esas participaciones en filiales (sociedades con más del 51 % del paquete accionario) para deducir la inversión y calcular su capital principal.

El documento analiza que, al cierre del balance de 2025 de Ueno Bank, existía una participación de fondos por G. 876.640 millones (US$ 146 millones) en las sociedades Redipro (G. 640.409 millones) y Redisa (G. 236.231 millones) que no se ajustaba a la norma legal para el cálculo de solvencia. Por este y otros motivos, la directora del BCP solicitó una revisión exhaustiva a la Superintendencia de Bancos (SIB), cuyo titular es Holger Insfrán.

Cifras al límite y contradicción de Ueno Bank

En su intento de salir al paso del documento oficial elaborado hace cuatro meses, Ueno Bank presenta cifras con una mínima diferencia para quedar fuera de la exigencia de la Ley de Bancos. Según el informe de la entidad, hoy posee el 49 % en Red Digital SA (Wepa) y el 49,06 % en Red Digital de Procesamiento SA (UPay). Sin embargo, la empresa U Paraguay SA —el ahora principal accionista del banco— pasó a ser también la mayor accionista en una de las firmas.

Lo cierto es que apenas 24 días antes, el 11 de setiembre de 2026, la empresa Itti (Grupo Vázquez) reportó cifras distintas a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). El documento remitido por la firma del Grupo Vázquez (beneficiario final de Ueno Bank) detallaba que, a esa fecha, el banco figuraba como el accionista mayoritario en ambas empresas.

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Específicamente, la presentación indicaba que Ueno Bank poseía el 59,98 % de las acciones en Red Digital de Procesamiento SA (Redipro) y el 53,27 % en Red Digital SA (Redisa), datos totalmente contradictorios con la versión actual.

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A esto se suma un antecedente: el 28 de agosto de 2026, la Conacom recibió otra comunicación de Itti en la que la participación de Ueno Bank en ambas compañías era aún mayor: el 83,54 % en Redipro y el 77,12 % en Redisa. A partir de estos datos, la Conacom emitió el PARECER/DI No 15/2026, con fecha 15 de setiembre de 2026.

Otros números en Estados Unidos

Ueno Bank también dejó al descubierto otros números en las páginas 20 y 21 de su memorándum de oferta para inversores en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, presentado en marzo de 2026. De acuerdo con dicho documento internacional, sus colocaciones por G. 640.469 millones (US$ 106 millones) proyectaban una participación del 86,02% en Red Digital de Procesamiento SA, mientras que los G. 236.231 millones (US$ 40 millones) en Red Digital SA proyectaban al 72,12%.

Observaciones en acta del BCP

El memorando del BCP se originó el 29 de junio de 2026 a partir de una intervención de Carmen Marín asentada en el acta del 19 de junio pasado. La integrante del directorio —presidido por Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno— presentó un análisis basado en los datos declarados por el propio banco en su balance 2025.

En síntesis, transcurrió casi un año para que Ueno Bank informara sobre su situación real para el cálculo de la solvencia. Mientras tanto, los boletines del BCP evidencian que en todo este tiempo, antes de su “actualización”, no existió registro alguno de las deducciones que exige la Ley de Bancos para calcular la solvencia patrimonial de una entidad bancaria.

¿Una movida repetida?

No es la primera vez que Ueno Bank recurre a una movida casi igual. En septiembre del año pasado ocurrieron movimientos similares cuando tres empresas vinculadas a Ueno Bank —Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA— pasaron a manos de empleados y exgerentes del Grupo Vázquez. Un informe del 8 de junio de 2026 detectó esta operación y requirió a la entidad bancaria que se encuadrara dentro de los límites legales (20 % del patrimonio efectivo del banco) para préstamos a empresas vinculadas.

El equipo de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) del BCP halló la vinculación y detectó que las tres sociedades accedieron a multimillonarios sobregiros y préstamos “a sola firma”, “sin garantías reales” y con “aprobación sin sustento documental”. Se concedieron condiciones altamente preferenciales, como montos desproporcionados y plazos extendidos, sin verificación previa de la capacidad de repago.

De acuerdo con el dictamen de supervisión, Ueno canalizó alrededor de US$ 146 millones (unos G. 880.000 millones) hacia estas empresas en un periodo de siete meses. El monto representó el 35 % del patrimonio efectivo del banco y sobrepasó con creces el límite legal para operaciones con entidades relacionadas.

Lea más: Acta del directorio del BCP observa situación de solvencia de Ueno Bank

El equipo supervisor remarcó además que los fondos otorgados mediante estos préstamos se transferían de forma inmediata a otras firmas del Grupo Vázquez —como Itti, Redipro (Red Digital de Procesamiento SA) y Redisa (Red Digital SA)— para cubrir sobregiros y gastos operativos.

ABC intentó obtener la versión del presidente de Ueno Bank, Juan Gustale, pero como en ocasiones anteriores no respondió a nuestros contactos.