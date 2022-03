Conocé los aportes y beneficios del multivitamínico Recuperal AZ Hombre

En estos tiempos, mantener un estilo de vida equilibrado y cuidar de la dieta se complican por el ritmo ágil y corto tiempo que se disponen cada vez más para las comidas importantes. Gran parte de estos escenarios obedecen especialmente al estrés, las extensas jornadas laborales o las múltiples responsabilidades.

En esa línea, Farmacéutica Paraguaya SA (FAPASA) desarrolló un multivitamínico pensado para el día a día del hombre actual, específicamente, para cubrir sus necesidades y contribuir al mejoramiento de su salud. Se trata de Recuperal AZ Hombre, un suplemento nutricional creado para reforzar el sistema inmunológico, además de mejorar las funciones cerebrales y que aporta un mayor rendimiento físico y bienestar.

Recuperal AZ Hombre, un nuevo producto, diseñado específicamente para combatir el agotamiento, decaimiento, la falta de memoria y concentración. Salud, energía y rendimiento para el hombre actual es la propuesta de Recuperal AZ Hombre, el producto posee fósforo y magnesio en cantidades importantes para contribuir en el buen funcionamiento muscular, movilidad y salud cardiovascular, también tiene mayor cantidad de antioxidantes específicos de los hombres que permite disminuir la caída del cabello y/o debilidad capilar y en uñas.

Mantenerse sano es primordial, con las vitaminas y minerales en su dosis justa, eso es posible con Recuperal AZ Hombre que contiene lo necesario para que el cuerpo funcione adecuadamente.

¿Qué aportan los multivitamínicos en el cuerpo de un hombre?

Las vitaminas se encuentran en distintos alimentos de manera natural. Pero, en ausencia de esos nutrientes, los multivitamínicos aportan lo necesario para suplementar lo que el cuerpo de un hombre adulto necesita. En cualquier etapa de la vida, el cuerpo presenta ciertos déficits vitamínicos. Complementar el proceso de obtener una vida saludable, es la función principal de estos suplementos.

“Si un hombre lleva una vida sedentaria, no se alimenta correctamente, tampoco descansa lo suficiente y, si fuma o bebe de manera excesiva alcohol, puede tener un déficit vitamínico, que no solo afectaría a su salud física, sino que también en su rendimiento diario, teniendo dificultades para concentrarse y ser más productivo”, resaltó Lourdes Paniagua, gerente de OTC (Over The Counter, de venta libre) de FAPASA.

Sobre la compañía

Farmacéutica Paraguaya SA (FAPASA), líder en certificación internacional, es una empresa farmacéutica dedicada al desarrollo, producción y comercialización de productos de uso humano, orientada a la población de los países donde se encuentra presente, brindando acceso a médicos y pacientes a tratamientos innovadores y de calidad, a través de un equipo humano motivado e identificado con la misma.

Además de producir, es el principal exportador de medicamentos del país a más de 18 países y representa en Paraguay a prestigiosas compañías pioneras en oncología y biotecnología. Exporta sus productos a países con altas exigencias regulatorias y de calidad.