Sepa cómo jugar y ganar US$ 268 millones este sábado con Powerball, que regresa a Paraguay

El próximo premio del Powerball por más de US$ 268 millones se sorteará en la noche de este sábado 9 de abril y cualquiera puede adquirir sus boletos en TheLotter sin salir de casa.

La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo, para así garantizar la compra de los boletos oficiales. Incluso las fortunas de los paraguayos más famosos parecen pequeñas al lado del premio de US$ 268 millones del Powerball , la lotería más grande del mundo.

Participar en el sorteo que podría convertir a cualquier paraguayo en una de las personas más ricas del mundo es posible a través de TheLotter , un sitio web de mensajería que ofrece comprar boletos oficiales de loterías de todo el mundo.

Ganadores del Powerball en TheLotter desde el extranjero

TheLotter cuenta ya con una amplia lista de ganadores en esta gran lotería desde países de todo el mundo. Entre sus más de 7 millones de ganadores mundiales, hay dos mexicanos, un ecuatoriano y una colombiana que ganaron el tercer premio del Powerball con US$ 50.000, cada uno. Pero los mayores ganadores en esta lotería dentro de la plataforma son de El Salvador, Australia, Reino Unido y Canadá, que ganaron el segundo premio del Powerball con US$ 1 millón.

Cómo jugar en Paraguay al Powerball de US$ 268 millones

Paraguayos, mayores de edad, podrán jugar al Powerball de este sábado 9 de abril adquiriendo sus boletos online en TheLotter, siguiendo estos pasos:

1. Ingresar a la página de Powerball en TheLotter en este link

2. Elegir el número de líneas a jugar

3. Escoger los números de la suerte

4. Confirmar la compra

¿Cómo se pagan los premios en TheLotter?

Los premios pequeños van directamente a la cuenta del usuario; sin embargo, si los participantes reciben un premio mayor, la persona lo puede cobrar en persona y la empresa se encargará de cubrir los viáticos correspondientes del ganador.

TheLotter no cobra ningún tipo de comisiones, por lo que las personas tienen toda la libertad de decidir cómo usar su premio.

De acuerdo con Sebastián Díaz, vocero de TheLotter para Latinoamérica, la plataforma puede notificar sobre resultados de loterías gratuitamente, al igual que sobre los premios ganados, si eres jugador.

¿Es legal ganar con TheLotter?

TheLotter no es un sitio de loterías o juegos de apuestas, sino un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, una compañía autorizada y regulada por MGA.

Las leyes de los Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea o no residente o ciudadano. La compañía ya tiene más de 7 millones de usuarios ganadores hasta la fecha y totaliza más de US$ 109 millones pagados.

En la plataforma, han ganado en grande otros latinoamericanos, como el salvadoreño mencionado al comienzo o una panameña que ganó US$ 30 millones desde casa. También está la historia del iraquí que se llevó a su país un premio de US$ 6,4 millones.

Método de pago

Ya en el proceso de compra de los boletos, TheLotter ofrece los métodos de pago más usados por los usuarios paraguayos, aunque la opción por excelencia sigue siendo Visa, como método recomendado por la plataforma.