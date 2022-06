Vitrium Capital presentó 01SYNC, su segundo proyecto inmobiliario con arquitectura referencial

Con una deslumbrante presentación, directivos de la desarrolladora inmobiliaria Vitrium Capital, dieron a conocer anoche los detalles de su segundo proyecto residencial en altura denominado “01SYNC-Asunción”, que contempla 6.070 m2 de superficie distribuidos en 12 pisos con 72 departamentos, planta baja con espacio para un local comercial, azotea con sector de amenities (cowork, gimnasio parrillas, wet spa y laundry y 91 cocheras ubicadas en cuatro niveles.

El edificio tendrá unidades monoambientes, de 1 dormitorio, y de 1 dormitorio con espacio adicional para armar un estudio, escritorio o segundo dormitorio que van desde los 25 m2 a los 58 m2. Con una impronta moderna y sofisticada propias de un proyecto moderno y actual. Estará ubicado en O´Higgins 668, esq. Lilio Robles, del barrio Villa Morra, donde conviven zonas residenciales y comerciales con polos corporativos, hoteles y universidades.

El emprendimiento

Paraguay es visto como destino de inversiones seguras por su estabilidad y crecimiento económicos y por posicionarse en un lugar preferencial en la vidriera a disposición de reconocidas desarrolladoras inmobiliarias que buscan estabilidad económica y un retorno asegurado.

Es por eso que con un fuerte componente de tecnología y sustentabilidad Vitrium Capital volvió apostar por nuestro país con 01SYNC, que representa una inversión de US$ 8 millones y promete conjugar la arquitectura innovadora con la calidad constructiva. De esta manera, la desarrolladora que encara este gran proyecto, consolida su plan de expansión regional que abarca también Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

“En los últimos 10 años Paraguay creció a tasas de entre el 7% y 9%, lo que da cuenta de una economía en alza que enmarca excelentes condiciones para el inversor argentino y el latinoamericano en general: estabilidad en el tipo de cambio, menos presión impositiva y reglas del juego claras. Estamos muy entusiasmados de presentar este nuevo proyecto, con la calidad constructiva que nos caracteriza, y seguir creciendo en la región con la mirada a largo plazo”, indicó Federico Gagliardo, Fundador y CEO de Vitrium Capital.

Uno de los grandes diferenciales de 01SYNC es la incorporación de tecnología tanto en las unidades como en el edificio: control de acceso y cerraduras electrónicas, domótica para el manejo de la iluminación en cortinas rollers y blackouts, acondicionamiento térmico y una excelente conectividad en los espacios de cowork. “La tecnología estará en el centro de la escena, siendo algo disruptivo para el segmento de la clase media al que apuntamos”, mencionó Gagliardo.

Precios diferenciales y la tendencia

El diseño arquitectónico como la construcción de 01SYNC están de la línea de edificios 01 CERO UNO de Vitrium Capital, productos con una atención dada tanto a la calidad constructiva, como a su estética muy cuidada convirtiéndolos en arquitectura referencial donde se implantan.

Los departamentos en promoción por el lanzamiento comienzan en US$ 42.200 para unidades monoambientes, US$ 66.500 los de 1 dormitorio y US$ 77.700 los de un dormitorio y medio. Las cocheras US$ 14.500. La forma de pago es: anticipo 40%, 20% en 20 cuotas mensuales desde el inicio de la obra y 40% a la posesión.

Al respecto, el arquitecto Martín Marzinelli, líder de Proyectos de Vitrium Capital, resaltó la tendencias en cuanto a la renta de unidades con valor agregado. “Luego de los cambios que hemos experimentado durante la pandemia, la tendencia indica que hoy las personas quieren vivir donde trabajan y trabajar donde viven. De ahí que nace este nuevo concepto inmobiliario, cuyos amenities brindan un entorno amigable para desarrollar ambas actividades, ya sea la vida particular dentro de la vivienda como la vida laboral en los espacios comunes del edificio”, señaló.

En lo que refiere a la ubicación, expuso los motivos que llevaron a elegir. “Una zona en constante crecimiento y de mucho movimiento para el público joven, un mix de usos que sin dudas le darán una identidad particular a este proyecto”, recalcó el arquitecto Marzinelli.

Edificio ecoamigable

A su vez, el edificio 01YSNC está diseñado con una mirada sustentable, al contar con una fachada verde que potencialmente brinda frescura y actúa como barrera de sonido y polvo, mitigando así una de las problemáticas que tiene la ciudad de Asunción. También dispondrá de un tanque de recolección de agua pluvial para la limpieza de veredas y estacionamientos, bike park, depósito de reciclables y wet spa.

Detalles de proyecto

Acerca de Vitrium Capital

Vitrium Capital cuenta con 15 años de experiencia en Real Estate a nivel regional. Está integrada por un equipo de más de 25 profesionales con amplia experiencia en el sector y gran trayectoria en el análisis de instrumentos financieros y factibilidad económica de proyectos inmobiliarios. En la actualidad trabaja en colaboración con empresas de primera línea en áreas de planificación, diseño y construcción; cuenta con proyectos en Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

La presentación del nuevo proyecto contó con la participación de invitados especiales, corredores de bienes raíces, potenciales inversores de renta como finales, entre otros asistentes.