Breve historia de los 114 años de Ford y los 49 de Tape Ruvicha en nuestro país

Este es el inicio de lo que luego seria el transitar del ovalo de Ford, que es uno de los símbolos con mayor reconocimiento dentro del mundo corporativo, manifiesta Víctor Servin, gerente general de Tape Ruvicha.

“Tape Ruvicha inicia sus actividades en Abril de 1973, como concesionario Ford -el próximo año estaremos cumpliento nuestros 50 años en el mercado, señala-, iniciamos nuestras actividades importando vehículos de Argentina, partiendo con el emblemático automóvil Ford Falcon y las camionetas F-100, iniciando un proceso exitoso con las camionetas Serie F de éxito mundial.

“De Estado Unidos iniciamos importando productos iconos de la compañía hasta nuestros días como son Mustang y Bronco, ambos tienen el privilegio que no necesitan llevar el ovalo Ford sobre capot para saber que son de la marca, luego vendrían de ese mercado los Thunderbird, Granada, LTD, Taurus y otros. De Europa importamos los modelos Escort y Fiesta. El Escort, un exitoso automóvil sedan y deportivo con el que ganamos 5 ediciones del Rally del Chaco, en 1977, 1980, 1981, 1999 y 2000, esta es una historia muy linda de la empresa y su personal recorriendo todo nuestro Chaco. Es tanta la historia y los productos que pasaron por Tape Ruvicha en estos casi 50 años, que seria muy larga historiarla”, señala Servin.

¿Cómo estamos hoy?

“En camionetas ofrecemos la exitosa Serie F americana, también la Ranger que comercializamos desde 1983. Hoy estamos con la cuarta generación de este modelo con todas sus variantes como cabina simple, doble cabina, tracción 4x4, con transmisiones mecánica y automática. Este último sistema de transmisión antes era impensable para una camioneta y hoy se está imponiendo en el mercado. De este modelo tenemos un derivado muy exitoso la Ranger Raptor, y en la Serie F también tendremos una versión Raptor, la F-150 Raptor.

“También reincorporamos el icónico todo terreno Bronco, por ahora en 2 versiones, y el año próximo vendra otra mas. Últimamente presentamos la SUV Territory en un segmento de mercado muy competitivo, donde la vamos a pelear, y luego tenemos la Ford Explorer. Todos los modelos citados tienen tecnología de ultima generación que se puede sintetizar en seguridad, confort y muchos mandos táctiles de sus sistemas electrónicos, amigables con el usuario. Además, para fin de año tendremos el modelo Transit en versiones furgón y minibús, un segmento en el que no estábamos presentes”, detalla el gerente general.

Servín explica que luego viene la nueva era de la tecnología motriz, híbrida y eléctrica, que tendrá un largo camino por recorrer como lo hizo en sus comienzos el Ford T. “Pero Tape Ruvicha, no es solo automóviles es también maquinaria, partiendo en 1975 con los tractores Ford, luego Ford New Holland Tractores y Cosechadoras, y hoy New Holland, con la mas amplia gama de tractores, cosechadoras, equipos para forrajes, sembradoras y pulverizadores motrices. Este mercado es apasionante, de 365 días sin parar, especialmente en épocas de siembra y cosecha. Este sector/segmento ha evolucionado a las misma velocidad que el de los automóviles y hoy en nuestro mercado muchas de estas maquinarias están equipadas con la tecnología de agricultura de precisión, en otras palabras, maquinas casi autónomas en el momento de sembrar y cosechar, brindando eficiencia, reducción de gastos en combustibles e insumos para la agricultura. Para este sector tenemos los hilos para fardos de forraje y con la marca New Holland incursionamos con éxito en el segmentos de botas para trabajo o paseo”, agrega.

En el área de repuestos Tape Ruvicha ofrece la linea de filtros de combustible, aceite y aire de la marca Wega, para todas las marcas de autovehículos, camiones y maquinarias.

Tape también tiene una división de Diagnósticos Médicos, con equipos de la marca americana Beckman-Coulter. “Tenemos equipos de hematología, química e inmunología que trabajan en nuestros hospitales bajo la figura de comodato, para todos lo que se precise en los análisis clínicos”, dice.

Para finalizar, el gerente Víctor Servin señala que en los últimos años el Grupo Tape Ruvicha incorporó otros segmentos de vehículos, como los productos Chery, que se inició con el modelo QQ y hoy cuenta con una amplia gama de SUV’s, y lo último es la incorporación de los modelos de alta gama Jaguar-Land Rover, productos con prestigio de marca en todas sus gamas, y emblemáticas para vehículos todoterreno.