Guillermo Araújo en exclusiva en El Polideportivo: “Se volvió una empresa el deporte, entonces ahí es donde hay que capacitarse”

“Bueno, el placer y el honor es mío de recibir la invitación de la dupla Dada. Entonces, hablar un poco del deporte, ¿verdad? Como dijiste, hoy en día muy ligado al básquet de vuelta. Pero ahí por el 2022 empiezo con Tacuari, después me voy a Rubí de Ñu”, comenzó relatando Araújo, al repasar su transición hacia nuevos roles tras su etapa como jugador.

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Su incursión en el fútbol se dio desde el área del coaching y la gestión, donde incluso formó parte de procesos que derivaron en logros deportivos importantes. “Después de un año se da el tema del ascenso a primera. Trabajé con mucha gente del club, jugadores. Y con la gente que trabaja alrededor de los jugadores. Así que también tengo un poquito de experiencia. Trabajo por el tema del coaching con otros deportes. Sigo ligado”, explicó.

Actualmente, su foco está puesto casi exclusivamente en el básquet, aunque reconoce que el tiempo es un factor limitante. “Sigo ligado a algunos deportistas más en el ámbito de inferiores. Porque no me da el tiempo. Estoy ligado al básquet casi en un 98%. No tengo tiempo ni para mi familia. Porque hoy estoy más en la gestión deportiva y desarrollando mi carrera como entrenador”, afirmó.

Araújo también reflexionó sobre el difícil proceso que atraviesan muchos deportistas al retirarse de la actividad profesional. “No, totalmente diferente. Porque cada uno desarrolla su faceta laboral y puede no estar ligado al deporte definitivamente”, señaló, ejemplificando con casos de exjugadores que tomaron caminos alejados del ámbito deportivo.

En ese contexto, destacó el valor del maxibásquet como espacio de reinserción: “El maxibasket viene a ser un enlace con esas personas que dejaron su carrera deportiva profesional. Se conectan con los amantes del básquet y que empiezan a jugar ya de grandes”.

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El jugador hizo especial énfasis en la evolución del deporte como industria y la necesidad de capacitación. “Se volvió una empresa el deporte, entonces ahí es donde hay que capacitarse”, sostuvo, recordando su paso por estudios en gestión deportiva impulsados por la Conmebol, que —según indicó— le “abrieron la cabeza” para entender el deporte desde otra perspectiva.

En su análisis comparativo entre disciplinas, Araújo consideró que, más allá de diferencias estructurales o contextuales, la esencia del deportista es similar. “Como deportistas somos todos muy parecidos, todos los deportes. Nos admiramos porque sabemos que no tenemos asegurado nada en nuestra carrera”, expresó.

También abordó el impacto del contexto socioeconómico en la formación deportiva: “Yo creo que pasa más por el estatus socioeconómico si hay una diferencia, pero el deportista en sí, profesional, es igual”.

Su experiencia en el fútbol, particularmente en clubes como Tacuary y Rubio Ñu, le permitió conocer otra realidad. “El fútbol me enseñó demasiado. Es otro ambiente. De nuestro ambiente, el básquet es muy, muy diferente”, indicó, aunque también marcó una de las principales debilidades: “No hay una estabilidad laboral”.

Araújo valoró además el creciente uso de herramientas como el coaching deportivo mental, disciplina en la que se formó durante la pandemia. “Yo veía deportistas en mi academia bloqueados mentalmente… y me di cuenta que nunca había tenido información de esa manera”, explicó, destacando la importancia del trabajo psicológico en el alto rendimiento.

En la actualidad, lidera un proyecto formativo en categorías inferiores, donde busca desarrollar jugadores desde cero. “Hoy estoy en otra faceta, gestión deportiva también, la parte administrativa… comenzar una estructura de chicos que no saben dónde pararse y que vayan ellos aprendiendo”, detalló.

Finalmente, proyectó su futuro con ambición internacional: “Hoy me encantaría ir a trabajar en uno o dos años a Europa y trabajar con equipos de Europa en el básquet”, confesó, dejando en claro que su camino dentro del deporte está lejos de terminar.