Cuenta regresiva para la gran fiesta de Patronal Beer Garden en barrio Recoleta

El domingo 4 de setiembre, Miller High Life y Paru Familia se alistan para un día entero lleno de arte, gastronomía y buena música en el corazón del emblemático barrio Recoleta. Para esa fecha se prevé la primera edición de Patronal Beer Garden, un gran encuentro que reunirá -entre las calles Cruz del Defensor y Cruz del Chaco- a artistas musicales y más de 15 feriantes, entre gastronómicos, expositores de arte y emprendedores que darán vida a un día diferente y lleno de experiencias para compartir con buenos amigos del barrio.

El evento contará con el apoyo y participación del Banco Atlas y Jeep, quienes acompañarán y consolidarán cada una de las experiencias para los asistentes. El evento está pensando en que sea disfrutado por todos, con entrada libre y gratuita, sin necesidad de reservas previas.

Para más información acerca del evento pueden visitar la página exclusiva en Instagram como @patronalbeergarden y enterarse de todos los detalles.

Concepto “This is the High Life in Real Life”

Miller High Life es una de las cervezas más antiguas y emblemáticas de Molson Coors Beverage Company distribuida localmente por Distribuidora Gloria. Se elaboró por primera vez en los Estados Unidos de América como cerveza embotellada en 1903.

De acuerdo con la creencia del fundador Frederick Miller de que las mejores cosas de la vida deberían estar disponibles para todos, nació la refrescante y efervescente cerveza insignia apodada “The Champagne of Beers”.

Adicional, el concepto “This is the High Life in Real Life” responde a los pequeños y grandes momentos que son especiales para cada persona, y en la cual esta auténtica cerveza americana puede acompañarte a vivirlo de forma autentica.