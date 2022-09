Manejo del agua es tema de debate

El debate se realizó en el Aula Magna de la UC, donde el Presbítero Dr. Narciso Velázquez Ferreira, rector de la UC, presentó el Centro Interdisciplinario del Agua y el Territorio - Yrendá, un nuevo espacio de convergencia entre las distintas áreas del conocimiento para estudiar la problemática de la escasez y falta de agua.

La carencia de agua es debido a la sequía que se siente con bastante frecuencia e intensidad, especialmente por el cambio climático, favorecido por el uso extendido de hidrocarburos, la falta de inversiones y legislación que apunten a un cambio en la matriz energética, y el impacto de la ganadería y agricultura a gran escala.

Yrendá servirá para facilitar el intercambio académico entre distintos campos de estudio, como Ingeniería Civil, Ambiental, Diseño Industrial, Informática, Electrónica y Arquitectura, así como también áreas ligadas a Humanidades, con la fuerte intención de proveer apoyo a la sociedad para un desarrollo sostenible, considerando factores socio ambientales como el cuidado de bienes naturales, los ecosistemas, y las diversas comunidades en nuestra región, y no solamente partiendo de las necesidades económicas que requiere el país.

“Tener un centro que tiene un nombre que guarda dos términos en guaraní: Y (agua) y Renda (casa o lugar del agua) y cuando hablamos de lugar del agua, por ello cuando nos presenta la decana el nombre de Yrenda significa agua y territorio, dos elementos que también hoy son críticos en nuestro país. El cuidado del agua, riqueza natural, el cuidado de la tierra, riqueza natural, el acceso al agua, necesidad urgente de una política pública, el acceso al territorio, a la tierra propia, necesidad de una política pública. Este es nuestro desafío”, indicó el Presbítero Dr. Narciso Velázquez Ferreira.

“Si hoy estamos aquí, referentes de distintas carreras de la Universidad Católica, referentes de otras instituciones, hoy estamos invitados a que Yrendá sea un laboratorio que nos ayude a ver, a analizar y a sacar conclusiones, no ideológicas, no interesadas, no sectoriales, sino reales, para que el agua pueda llegar potablemente a la mayor cantidad de familias, y si fuera posible a todas. Y el territorio pueda llegar a ser también propiedad para la mayor cantidad de las familias, lógicamente que para todas las familias”, agregó.

Participaron del panel el Dr. Gerald Corzo y el Dr. Luis Felipe Sierra por el IHE Delft, el Arq. Javier Corvalán, el Ing. Roger Monte Domecq y el Dr. Félix Carvallo por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UC.

“La Universidad Católica, de esta realidad, no puede estar ajena a las necesidades urgentes y hace suyas las palabras del Papa Francisco que hace un llamado a la humanidad. El desafío urgente de proteger nuestra casa. En este escenario global, urgente de inaludible de búsqueda de asociaciones innovadoras, para el desafiante tema de la educación e investigación de la gestión racional del agua y el territorio nace este nuevo centro, donde se presenta el agua y al territorio como temas que requieren un enfoque interdisciplinario y que pueden constituirse en un catalizador para la generación de un espacio de cooperación entre la academia y la sociedad”, refiere Norma Cantero, decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UC.

Yrendá es un centro dedicado a la generación y divulgación de conocimientos relacionados al agua, al ambiente, a la adaptación al cambio climático y a la planificación y gestión del territorio, para el desarrollo sostenible mediante la integración de profesionales de gran experiencia y capacidad, con enfoque holístico, así como tecnología de última generación considerando los aspectos sociales y económicos, pero fundamentados en los principios de la Iglesia Católica.

“Queremos constituirnos en un centro de excelencia y ser el primer organismo nacional interdisciplinario en materia de investigación, desarrollo, divulgación y asesoramiento científico-técnico en aspectos vinculados al agua y al territorio, el ambiente y el cambio climático”, alega la decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UC.

Estos profesionales explicaron cómo la asociación entre la tecnología, la academia y programas de manejo de agua dan resultados positivos y otros casos locales claves que aún están en estudio, como el cuidado de las cuencas de importantes recursos hídricos, entre ellos el Lago Ypacaraí, el río Paraguay y los acuíferos que abastecen con agua potable a los habitantes del país.

El seminario forma parte del acuerdo suscrito en agosto del año pasado entre la Universidad Católica y el IHE Delft Institute for Water Education, a partir del cual ambas instituciones buscan desarrollar investigaciones abocadas a la conjunción de la ciencias y formando alianzas estratégicas para el estudio de temas referentes al agua.

Durante el seminario, el Dr. Félix Carvallo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UC presentó el resultado de un estudio realizado en el ára del borde oriental del lago Ypacarai. “Hicimos análisis sobre la situación del agua subterránea que abastece de agua a Caacupé, San Bernardino, Atyrá, Altos y algunas zonas como Piribebuy, Escobar”, detalla.

Este estudio llevó dos años de trabajo. “Queríamos demostrar que ese acuífero, que está en ese lugar, y la relación que tenía con el lago Ypacarai era muy limitada, que de hecho se demostró finalmente, porque en ese momento estábamos sufriendo una de las sequías más fuertes que habíamos tenido y queríamos saber el origen de la recarga del lago y se quedó demostrada que su recarga mayor proviene del lado occidental, que sería el acuífero Patiño. También esto nos empieza a crear la interrogante de cómo está en otros aspectos, porque es el segundo acuífero más importante de la región metropolitana, cerca de Asunción”, describe.

A raíz de este resultado, el equipo pidió seguir con la investigación, pues el acuífero es la fuente abastecedora de agua, para consumo humano.

El Instituto Delft para la Educación por el Agua es un centro de investigación y estudios que cuenta con apoyo de la UNESCO e imparte formación referente a cuestiones relacionadas con el agua y su suministro en todo el mundo. Con sede en Delft, Países Bajos, este instituto otorga títulos de maestría y doctorado totalmente acreditados en colaboración con socios. Recibieron formación más de 23 mil profesionales del agua de más de 190 países, principalmente países en desarrollo y países en transición.