Pulsak amplía su presencia y proyecta expansión regional

Daniel Urbieta, gerente general de Pulsak, explicó que la participación responde al momento que atraviesa la empresa y a los planes que viene desarrollando. “Vimos una muy buena oportunidad, conocemos de la trayectoria lo que es Expo Negocios, entonces por eso decidimos acompañar este evento”, señaló.

El canal B2B como punto de partida

Urbieta indicó que el canal B2B continúa siendo la principal vía de negocios de Pulsak y constituye la base sobre la cual se construyó la marca. Sin embargo, la estrategia contempla una evolución hacia la omnicanalidad, con presencia en diferentes espacios y plataformas.

“Hoy podemos decir que el canal B2B es nuestro canal principal. Nacemos dentro del canal B2B y va a seguir siendo por mucho el canal más fuerte”, afirmó.

La compañía busca, a partir de este canal, fortalecer también su presencia en otros puntos de contacto con los consumidores. Esto incluye locales en centros comerciales, comercio electrónico y canales digitales, con el objetivo de que los clientes puedan encontrar la marca en diferentes espacios.

Actualmente, Pulsak cuenta con presencia en Paseo La Galería, Shopping del Sol, Shopping Mariscal López, Shopping Pinedo aproximadamente prevé sumar dos locales más en Shopping Mariano y Distrito Perseverancia, mientras que hace un mes y medio habilitó un establecimiento sobre la avenida España y Doctor Antonio Bestard, junto a Casa Rica. Este último punto representa, según Urbieta, un cambio en la forma de presentar la propuesta de la empresa, que busca alejarse del concepto tradicional de merchandising corporativo.

Más allá del regalo corporativo

La estrategia de Pulsak apunta a que sus productos sean utilizados en diferentes momentos de la vida cotidiana. La firma busca posicionarse con mochilas, bolsos y accesorios destinados al trabajo, entrenamiento, viajes y actividades diarias.

“No queremos que nos vean como un merchandising. Queremos que nos vean como un aliado”, sostuvo.

En ese sentido, la compañía apuesta por combinar calidad, diseño y actualización permanente para responder a las nuevas exigencias del mercado. La intención es que los productos entregados por las empresas no sean percibidos simplemente como obsequios, sino como artículos útiles que las personas realmente quieran utilizar.

La personalización también forma parte de esta propuesta. La empresa trabaja con sus clientes corporativos para definir el producto que mejor se adapte a las características de cada organización y de sus funcionarios.

“Nosotros buscamos no solamente cerrar una venta, 300 mochilas o lo que sea. Nosotros vamos un poco más allá: trabajar con las empresas sobre el producto o el tipo de producto que podría convenir más para cada corporación”, explicó.

La diversificación es otro de los ejes de crecimiento. Pulsak ya no se limita a mochilas y bolsos, sino que incorpora accesorios para entrenamiento, viajes y uso cotidiano, manteniendo como premisa una propuesta de calidad.

Urbieta destacó que la empresa busca ofrecer una calidad internacional desde una operación local y continuar afianzando su crecimiento mediante la escucha permanente del mercado y el contacto con sus clientes.

Hacia fin de año, la firma prevé habilitar un nuevo establecimiento en Distrito Perseverancia, que será considerado su “local estrella”. Paralelamente, prepara nuevas colecciones para ampliar su oferta. Entre ellas se encuentra una línea enfocada en mujeres, cuyo lanzamiento está previsto para aproximadamente un mes. La propuesta incorporará colores y opciones de temporada, además de una línea completa de mochilas, carteras, neceseres, entre otros.

La organización también apunta a ampliar su cobertura geográfica. “Pulsak está creciendo, estamos teniendo una aceptación importante y en los próximos años nosotros no solamente pensamos localmente”, indicó Urbieta.

En ese escenario, proyecta avanzar hacia el interior del país y, posteriormente, explorar oportunidades de expansión regional. El objetivo es sostener el crecimiento de la marca mediante una propuesta diversificada, nuevos canales de comercialización y una relación más cercana con empresas y consumidores.