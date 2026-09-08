Cartas a la directora
08 de septiembre de 2026 a la - 12:25

Carta a la directora

Joaquín González, director de la empresa Sagas S.A. (Fixocargo), envió al diario ABC una carta en la que expresa su intención de ejercer derecho de réplica y solicitar la rectificación de una “información inexacta”, publicada bajo el título: “Indagan red de tráfico internacional tras incautación de marihuana VIP proveniente de EE.UU.”. A continuación se reproduce la carta recibida: