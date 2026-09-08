Anuncian el ingreso de tormentas con vientos de 90 km/h desde mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial a las 16:25 de este martes y anuncia la llegada de un sistema de tormentas que comenzará a golpear al país desde la tarde de este miércoles y se extenderá hasta el jueves 10.

El sistema de tormenta se caracterizará por intensas precipitaciones, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar e incluso superar los 90 km/h de manera puntual, lo que encendió los focos de alerta en varios departamentos.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿Cuánto subirá la temperatura y dónde va a llover hoy?

Los núcleos de inestabilidad afectarán con mayor intensidad al centro, sureste, noreste y este de la región Oriental. En estas zonas se proyectan volúmenes de agua acumulada de entre 70 y 100 milímetros. En el resto del país, las lluvias rondarán los 20 a 60 milímetros, acompañadas por intensas ventiscas cercanas a los 80 km/h.

Así afectará a cada departamento

El mapa meteorológico muestra que los primeros departamentos en sentir el impacto de las tormentas desde la tarde del miércoles serán Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú, Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná, Itapúa y Caazapá.

Con el correr de las horas y durante el transcurso de la noche, el sistema se desplazará hacia Cordillera, Guairá, Presidente Hayes, Central, Asunción, Paraguarí y Misiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El Niño ya está vigente, dice Meteorología y anticipa mayor frecuencia de lluvias

Finalmente, alcanzará la zona de Ñeembucú durante la madrugada del jueves. Se prevé que la alerta se vaya desactivando paulatinamente entre la tarde y la noche de la jornada del jueves.

Para ambas jornadas se aguardan amaneceres frescos a templados y tardes cálidas a calurosas, con mínimas que se mantendrán entre los 14 y 22°C.

Las máximas, en tanto, oscilarán entre los 25 y 30°C en los departamentos del sur y este de la región Oriental, mientras que en el norte del país el ambiente se presentará mucho más caluroso, con máximas de entre 31 y 35°C antes del despliegue de las celdas de tormenta.