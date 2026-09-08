La hipótesis preliminar de la Fiscalía sobre las lesiones de Hugo Javier

Este martes, el Ministerio Público presentó su hipótesis preliminar sobre el caso de Hugo Javier González, exgobernador del departamento Central condenado a prisión por desvío de fondos públicos, quien fue trasladado ayer a un hospital desde su lugar de reclusión tras haber sufrido una caída que le produjo importantes lesiones.

González fue trasladado el domingo, en horas de la noche, al Hospital General de Barrio Obrero, en Asunción, luego de que su compañero de celda en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza alertara a los guardias penitenciarios de que el expolítico había sufrido una caída y quedó inconsciente.

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El exgobernador fue trasladado del Hospital de Barrio Obrero al Hospital Nacional de Itauguá, donde permanece internado en terapia intensiva y donde se determinó que había sufrido un accidente cerebrovascular.

“Caída accidental”

El Ministerio Público abrió una investigación para determinar lo ocurrido en la celda y definir las causas de los golpes que presentaba el exgobernador.

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Según un comunicado emitido hoy por la Fiscalía, la conclusión preliminar de los investigadores es que los golpes fueron productos de una caída accidental en el sanitario de su celda, señalando factores como la poca iluminación en la celda y la ausencia de heridas defensivas que pudieran sugerir que hubo un acto de agresión.

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Sin embargo, la Fiscalía enfatiza en su comunicado que “no descarta otras hipótesis que puedan surgir en el avance de la investigación” y añade que las diligencias continuarán para “esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al hecho”.

Estable, pero aún en peligro

Según informó hoy el Hospital Nacional de Itauguá, el exgobernador González se encuentra en condición estable, pero no está fuera de peligro.

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El director del Hospital Nacional, el doctor Miguel Ferreira, dijo que la ficha médica del exgobernador no indicaba que este fuera hipertenso o diabético, por lo que las causas del accidente cerebrovascular aún son inciertas.