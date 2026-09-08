Reunión en casa de HC: Leite revela de qué habló Cartes con su “primer anillo”

Una reunión en la residencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, junto a las principales figuras de su cúpula política, reavivó las versiones de un distanciamiento entre el principal movimiento interno de la ANR y la administración del presidente Santiago Peña.

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El encuentro se dio en simultáneo con dos hechos clave de fuerte impacto político: por un lado, el impulso de un pedido de informes en el Senado dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank (entidad vinculada al mandatario); y por el otro, el crecimiento de los cuestionamientos hacia la gestión de la salud pública, agravada tras la huelga y la renuncia masiva de médicos especialistas.

En entrevista con ABC TV y ABC Cardinal, el senador Gustavo Leite ofreció detalles sobre la conversación mantenida con el expresidente y abordó de lleno las aristas de esta coyuntura.

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La crisis sanitaria en el centro de la agenda parlamentaria

Tras la difusión en redes sociales de un mensaje del cartismo enfocado en que “la salud es la prioridad y se trabajará en el presupuesto”, Leite confirmó que la discusión en la residencia de Cartes giró en torno a la precariedad de insumos en los hospitales estatales.

🏥 Salud pública será la máxima prioridad y recortarán gastos superfluos para asegurar medicamentos.



🗣️ "No podemos seguir inyectando fondos a ciegas: la salud de los paraguayos es innegociable".



El senador Gustavo Leite anunció que trabajan junto a exministros y exdirectores… pic.twitter.com/gznWAzHyIQ — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 8, 2026

“Nosotros somos Partido Colorado, somos el partido de gobierno. Hay mucha gente en Paraguay que necesita que el Estado le asista en su salud, en medicamentos sobre todo, y vamos a trabajar en eso. Estoy trabajando con exministros de salud y exdirectores del Incan para entender cuánto dinero hace falta. Si seguimos poniendo plata sin saber cuánto se necesita, no habrá resultados”, aseveró el parlamentario.

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El legislador cuestionó con dureza el modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública y apuntó a distorsiones presupuestarias e incoherencias entre la ejecución de fondos y las millonarias deudas con la industria farmacéutica.

“Hay 1.200 millones de dólares aproximadamente de deuda por medicamentos, pero se ejecutó el 94% del rubro en 2024 y 77% en 2025. El ministro de Economía está mudo, no nos cuenta por qué se generó la deuda. El Ministerio tiene que ser más proactivo en cómo gestiona su stock. Hay 60 moléculas básicas que no pueden faltar. La prioridad es cortar lo que haga falta en el Presupuesto 2027 para que no falte medicina”, subrayó.

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Frente al señalamiento sobre una aparente apatía de la administración Peña ante las demandas de la salud, Leite marcó distancia. “Yo le veo al presidente del Partido Colorado y a nosotros muy preocupados y ocupados en tratar de que la gente reciba lo que se merece”, desligó.

🗣️ "Hay una necesidad de deslindar responsabilidades, no hay que enojarse por pedir transparencia".



🗣️ "El presidente Cartes no tiene absolutamente nada que ver, no es accionista ni fue accionista de Ueno".



El senador Gustavo Leite aclaró que el presidente del partido, Horacio… pic.twitter.com/cwDYdsH81u — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 8, 2026

El pedido de informes sobre Ueno Bank

Respecto a la iniciativa impulsada por legisladores cartistas para que el BCP rinda cuentas sobre Ueno Bank —entidad que concentra millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y depósitos del sector público—, el legislador justificó la medida aduciendo la necesidad de cortar con las especulaciones.

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“Tampoco somos extraterrestres, no vivimos en la Luna. Todo Paraguay habla de que Ueno tiene algunas circunstancias llamativas. Lo que corresponde es dilucidar: ¿es cierto que hay algo raro o no? Si es cierto, ¿quiénes son los responsables? Y si no es cierto, que se acabe este rumor. No es bueno que se esté hablando de un banco; el sistema financiero es muy sensible”, argumentó Leite.

📍 Pedido de informe a BCP sobre Ueno Bank.



"Lo que corresponde es dilucidar. Si es cierto que hay algo raro, ¿quiénes son los responsables? y si no que se acabe este rumor. Lo que si queda claro políticamente es que el presidente Cartes no tiene nada que ver", senador Gustavo… pic.twitter.com/M0kW7WazmP — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 8, 2026

Asimismo, procuró desvincular explícitamente al líder de la Junta de Gobierno de la ANR de cualquier nexo patrimonial con la firma financiera.

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“Lo que queda claro políticamente es que el presidente Cartes no tiene absolutamente nada que ver con Ueno. No es accionista de Ueno, no fue accionista de Ueno y, como presidente del Partido Colorado, no puede hacerse responsable de lo que manejen los otros”, defendió.

Añadió que confía en el tratamiento de la resolución en la Cámara Alta y urgió al órgano regulador monetario a emitir una respuesta expedita. “Ojalá el BCP responda en dos días; le va a ayudar mucho a su imagen. No hay que enojarse por pedir transparencia”, anheló.

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Tensión y reformas estructurales

La coincidencia de este embate legislativo con críticas explícitas a secretarías del Ejecutivo por parte de referentes del “primer anillo” cartista —entre los que se encontraban el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, el senador Antonio Barrios, el ministro Juan Carlos Baruja y el asesor Eduardo González— no pasó desapercibida para los analistas políticos.

Al ser consultado sobre las trabas que suelen sufrir las iniciativas parlamentarias orientadas a recortar gastos superfluos para destinarlos a salud, Leite recordó el fracaso de intentos previos y abogó por un ajuste fiscal de fondo.

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“Se está instalando lo que yo en el 2020 ya decía: ‘O reformamos o sucumbimos’. No nos va a alcanzar la plata si queremos tener un Estado de bienestar tipo Europa. Tenemos que concentrarnos en muy buena salud, muy buena educación, muy buena justicia y muy buena seguridad. Ese es el foco del Estado”, concluyó.

📍 Reunión en residencia de Horacio Cartes.



"Yo estoy trabajando con algunos exministros de Salud, exdirectores del INCAN, si nosotros seguimos poniendo sin saber cuanta plata falta, vamos a poner más plata sin saber el resultado"



"El ministro de Economía está mudo, no nos… pic.twitter.com/cgJOf8mnf6 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 8, 2026

La movida parlamentaria y la firmeza del discurso legislativo dejan abierto el interrogante sobre si se trata de un intento de reordenamiento interno para “blanquear” el escenario o de una abierta demostración de fuerza y presión hacia el entorno del presidente Santiago Peña.