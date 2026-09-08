Fiscal revela lo que declaró el compañero de celda de Hugo Javier

El exgobernador del Departamento Central Hugo Javier González fue internado en la unidad de terapia intensiva en estado delicado en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) tras sufrir un ACV y traumatismo. Además, ahora se le detectó una infección por meningitis bacteriana.

Hugo Javier sufrió el incidente en su celda en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde guarda reclusión por la condena a 10 años de prisión por el multimillonario desvío de fondos públicos durante la emergencia sanitaria del covid de cuando era gobernador.

El fiscal Luis Chamorro, que investiga las circunstancias del incidente, dijo que tomó declaración al compañero de celda de Hugo Javier, identificado como Luis Giménez, quien afirmó que tenían una muy buena relación, trabajando incluso en el taller.

“Relató todo lo que hicieron en el día, hasta el momento en que ocurre el hecho y que él vio, que la pieza es muy oscura y que él escucha ahí la caída y ahí él pide auxilio y le ayuda, y participa de todo el seguimiento para sacarle a Hugo Javier y para asistirle”, detalló.

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Análisis de la cámaras de circuito cerrado

Agregó que las declaraciones de Giménez serán corroboradas con otros elementos probatorios, como las imágenes de circuito cerrado y los informes médicos, ya que consideró que el simple hecho de que estuviera en el lugar con Hugo Javier al momento del incidente, no es suficiente para decir que pudo haber agredido a Hugo Javier o que su versión no es creíble.

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Contó que realizaron una constitución, tomaron fotos, hasta hicieron una reconstrucción de lo que ocurrió en la que corroboraron que la celda es muy oscura, incluso en horas de la mañana, cuando la comitiva fiscal estuvo en el lugar.

“Hicimos la constitución en horas de la mañana y apagamos la luz y no se ve absolutamente nada, y por una cuestión lógica, al levantarse e ir al baño, no prenden la luz para que no se despierten los demás. Entonces, todo ese cúmulo de información nos hace también factible la hipótesis de una caída, además del desnivel que hay para entrar al baño y también para entrar al inodoro”, refirió.

De acuerdo a algunas declaraciones que tomaron, a Hugo Javier se lo sujetó muy fuerte de los brazos cuando se lo estaba trasladando en silla de ruedas desde su celda para que no vuelva a caer, ya que intentó levantarse en varias ocasiones, como también cuando pasó por las escaleras, lo cual supone algunas lesiones también.

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Imágenes de las cámaras e informe forense

Precisó que las filmaciones ya fueron lacradas y derivadas al laboratorio forense para que realicen los informes técnicos detallados de las 48 horas de grabación.

De manera preliminar, dijo que al analizar con sus funcionarios las imágenes, pudieron constatar que Hugo Javier y Luis Giménez estuvieron en la celda cuando ocurrió el incidente, pero para poder determinar que nadie más ingresó a la misma, deben contar con un informe técnico.

Reiteró que como indicio e hipótesis manejan que fue una caída accidental, un caso de ACV y de una caída con un golpe fuerte, pero también manejan la hipótesis de que pudo haber sido ocasionado por una agresión de terceros, o una agresión de su compañero de celda, o del personal penitenciario o de otras personas.

“Después, cuando se fue descartando el ACV, entonces aún más se sostiene también esa hipótesis de que puede existir una agresión, pero también la caída se puede dar por un desmayo, se puede dar por un desvanecimiento, o sea, hay demasiadas aristas que yo no puedo decirte y darte una conclusión ahora”, refirió.

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Además, debe aguardar el informe del médico forense Pablo Lemir, para hacer una conclusión de su análisis con respecto a las lesiones y el por qué fueron ocasionadas, ya que los informes médicos no indican la causa. Recordó que en su informe preliminar, Lemir descartó un ACV, pero confirmó lesiones graves.

Sobre si tenía problemas con alguien de la penitenciaría, dijo que hasta el momento no tienen ningún dato al respecto.