¿Quiebre entre Peña y Cartes? Reunión en casa de HC y ofensiva sobre Ueno alimentan rumores

La reunión entre Horacio Cartes y figuras consideradas parte del “primer anillo” del cartismo volvió a instalar interrogantes sobre la relación política entre el expresidente y el mandatario Santiago Peña.

El encuentro se produjo ayer, apenas horas después de que senadores oficialistas presentaran un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank, entidad que fue vinculada al actual jefe de Estado hasta marzo de 2025.

Participaron del almuerzo con Cartes los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Antonio “Tony” Barrios, Natalicio Chase y Gustavo Leite, además del asesor del Senado Sergio Godoy, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y el jefe de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y asesor jurídico de Yacyretá, Eduardo “Presi” González Báez.

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Pedido sobre Ueno Bank abre interrogantes políticos

La coincidencia temporal entre la reunión y la presentación del proyecto legislativo generó interpretaciones dentro de distintos sectores políticos.

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La iniciativa impulsada por los senadores cartistas busca que el BCP informe sobre las operaciones de Ueno Bank, especialmente respecto a posibles vínculos con empresas relacionadas, el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación financiera y el nivel de supervisión ejercido por la banca matriz.

El proyecto surge en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la elevada concentración de fondos públicos y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en dicha entidad financiera.

Para algunos actores políticos, la medida podría interpretarse como una señal de presión hacia el entorno del presidente Peña. Otros, sin embargo, sostienen que el objetivo sería precisamente despejar las dudas existentes y “blanquear” la situación del banco ante las constantes críticas.

Mensaje sobre salud pública genera lecturas internas

Las especulaciones sobre una posible tensión dentro de Honor Colorado también se apoyan en el contenido de una publicación realizada en redes sociales tras el encuentro.

El mensaje difundido por el senador Gustavo Leite señalaba: “Almuerzo de trabajo con el presidente del Partido Colorado. Salud para la gente, sin distinción. La prioridad presupuestaria para el 2027”.

La referencia a la salud pública llamó la atención debido a que se trata de una de las áreas más cuestionadas de la administración de Santiago Peña. Además, Leite es uno de los dirigentes cartistas que con mayor frecuencia ha expresado críticas hacia la gestión del Ejecutivo.

Crisis sanitaria coincide con la reunión en el Comando

La reunión en la residencia de Cartes también se produjo en vísperas de una decisión relevante del Senado. La Cámara Alta prevé aprobar la creación de una Comisión Especial de Crisis para estudiar y evaluar la situación del sistema nacional de salud.

La iniciativa surge en medio de la crisis provocada por la renuncia masiva de médicos especialistas tras las movilizaciones y la huelga desarrolladas por gremios del sector público a finales de agosto.

Antonio Barrios admite errores en el manejo del conflicto

Otro elemento que alimentó las versiones sobre diferencias internas fueron las declaraciones del senador cartista Antonio Barrios, quien reconoció públicamente que existió una demora del Gobierno para establecer canales de diálogo con los profesionales de la salud.

“Si puedo tener una crítica, es que la parte del Ministerio tardó en llegar a un diálogo. Tenés que sentarte a hablar de entrada, explicarles, porque cuando uno entra en una guerra ya pierde el sentido de la razón”, manifestó el legislador.

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Sus declaraciones fueron interpretadas como uno de los cuestionamientos más directos realizados desde el cartismo hacia la administración Peña en medio de la crisis sanitaria.