Ypeku la novia

Sobre el nombre común de esta ave Félix de Azara consignó en su manuscrito:

“Ypecu quiere decir trabajador en madera o carpintero, y Ti es moroti, sincopado, que quiere decir blanco. Así el nombre de este pájaro quiere decir carpintero blanco. Tiene esta ave lo inferior del cuerpo blanco y lo superior negro, por cuyo motivo pudiera con igual o más razón llamarse Ypecuhu (carpintero negro), pero yo le conservo el adjetivo blanco porque así lo llaman aquí, quizás para distinguirlo mejor del Ypecu-acapita que es casi todo negro, o más bien porque no hay otra especie del Ypecu que tenga los blancos de esta”; y, en sus Apuntamientos:

“Por sus colores le suelen llamar carpintero dominico”.

Bertoni (Vocabulario) da a esta especie el nombre de Ihpekú nteré, que recogió de los guaraníes del río Verde (Brasil), sin precisar su significado. En cuanto al gentilicio de esta familia, que él escribe Ihpekú, dice:

“ihpé es cáscara de árbol, de ih = tronco, mango, y pé = corteza)”, no menciona el significado de kū, que entiendo es lengua.

Modernamente tales nombres se olvidaron pues Gatti (Enciclopedia) solo le conserva el de Ipecú la novia.

Azara no indica con precisión dónde obtuvo el individuo que describió pues al respecto señaló, en su manuscrito, cuanto sigue:

“He visto esta ave en los bosques pegados al río Curuguaty y en Pirayú, sobre el tejado de la capilla. En una ocasión eran dos y en la otra cinco, de los cuales maté uno de un fusilazo, y es el que describiré”.

Sabemos que Azara, entre 1784 y 1786, en cuatro ocasiones recorrió el Valle de Pirayú: la primera, el 2 y el 3 de julio de 1784, cuando se alojó en la casa de Anselmo Fleitas (de regreso de su Viaje a Villa Rica); la segunda, el 2 de agosto del mismo año, ocasión en que llegó hasta la Capilla de Pirayú (de vuelta de su Viaje a la Cordillera); la tercera y cuarta, el 30 de enero y el 26 de abril de 1786, oportunidades en que lo cruzó desde la bajada de Azcurra para tomar el camino de Areguá (retornando de su Viaje por tierra al Tarumá) y para dirigirse a Paraguarí (al inicio de su Viaje a Quiindy), respectivamente; y que el 25 de julio de 1786 se internó en los bosques pegados al río Curuguaty.

En sus Apuntamientos agregó que solo había visto a esta ave en el Paraguay, sin referir si es común o no.

Nomenclatura

Sonnini consideró que el Carpintero blanco y negro de Azara era una especie nueva; no obstante, ella es la que el naturalista alemán Bernhard Christian Otto identificó a partir del Pic noir et blanc de Cayenne -descrito por el naturalista francés Jean François Holandre en su Abrégé d’histoire naturelle des quadrupèdes vivipares et des oiseaux (1790, T. III, p. 404)-, y a la que denominó como Picus candidus [Melanerpes candidus] (1796, Buffon’s Naturg. Vögel, 23, especie 13, p. 191).

Holandre afirmó que ningún autor había descrito hasta entonces (1790) a su Carpintero blanco y negro.

La palabra latina candidus, blanco en español, obedece al color de este carpintero.

Costumbres

En el Ypeku la novia notó Azara las siguientes costumbres:

“los he visto parado en los troncos de las Palmas, y también sobre las ramas, pero prefieren siempre para parar los palos, troncos o ramas verticales, de los que se agarran no solo con las uñas, sino también con la cola. Suben por dichos palos verticales con facilidad (…) Su comida es naranjas, lechiguanas, o miel de abejas silvestres, y gusanos que en abundancia halla en las cortezas de los árboles cuyos troncos repasan con frecuencia subiendo siempre y jamás bajando. No se para en el suelo, y lo mismo o rara vez en las ramas. No se domestica porque muere en la cautividad”.

En sus Apuntamientos mencionó que este carpintero:

“Vive en familias, es muy gritón, y su voz recia y desagradable se oye de muy lejos. No tiene diferencia sexual (…) jamás entra en bosques; rara vez y quizá nunca extrae orugas de los troncos; habita los palmares, quintas y lugares de pocos árboles; no baja al suelo; se posa sobre los tejados y árboles horizontalmente, y aunque se pega a los troncos y paredes, rarísima vez los corre. Su alimento común son los gusanos de los avisperos, y las naranjas dulces, uvas y otras frutas”.

Nido

Sobre su nido Azara anotó:

“Me aseguran que hacen su nido dentro de los troncos, en agujeros de dos palmos o más profundos que abre con el pico, por cuyo motivo es llamado Ypecu o Carpintero. Si alguno se entretiene en cerrar el agujero con un tapón de palo cuando tiene hijuelos quita el tarugo del mismo modo que hizo el agujero. Cuentan algunos que, si dicho agujero del nido es tapado con una plancha de hierro, el Ypecu-ti busca una hierba con la cual destapa su nido haciendo pedazos el hierro, y atribuyen mil virtudes a dicha hierba que nadie ha visto. La hierba, si la hay, no es otra que el fuerte pico de esta ave. Cría hasta seis hijuelos en su nido sin colchón”.

Caracteres

Azara en sus Apuntamientos suprimió los siguientes en la descripción del Ypeku la novia:

Particularidad de la cola: la parte negra de las plumas de la cola tiene la forma o figura de saeta muy aguda y es fuerte, como que le sirve de tercer pie para sostenerse en los troncos verticales;

Pie: tiene dos dedos anteriores y dos posteriores en cada pie, con uñas corvas, y finas. Tarso y dedos desnudos, de color verde oscuro. El dedo mayor, que es el anterior exterior, largo once líneas; el posterior exterior lo mismo, sin la uña, y ésta larga cinco líneas. El tarso largo diez líneas. La pierna vestida de blanco, larga una pulgada y media;

Pico: es de catorce líneas largo, casi perfectamente recto. La mitad superior se compone de dos medias cañas que en el caballete se unen formando un filo como de espada. Bajo de estas medias cañas, y en la base del pico, están las narices cubiertas hasta la mitad con plumitas que salen hacia adelante. Desde las narices salen dos listones poco hondos que no terminan en la punta, sino en el labio o borda de la mitad superior del pico, y debajo de estos listones están ya los labios salientes o bordas de la base del pico. Dicha mitad superior del pico es oscura, y más hacia la punta, donde termina en un plano vertical de más de media línea alto, y agudo como un hacha. La mitad inferior del pico es casi tan larga como la superior y termina en punta. Ambas mitades son acanaladas por dentro, y más la inferior, con la borda cortante o afilada. El total del pico tiene cinco líneas de alto y lo mismo de través en la base.