Pyti’ayumí

Félix de Azara indicó sobre el nombre común de esta ave:

“Algunos me dicen que (…) se llama Chipuy, pero este nombre se le da aquí a casi todos los pájaros chicos. Un muchacho es el único que me aseguró que se llama Pitiyú, que quiere decir Pecho Amarillo”; y, en sus Apuntamientos, agregó: “Suelen llamarle en el Paraguay pitiayúmí (pecho amarillo pequeño)”. Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) recogieron este último nombre (Pihtiá-djú-mi y Píti’ayumi, respectivamente), con igual significado.

De ella dijo Azara en su manuscrito:

“Don Martín Boneo, segundo comandante de Partida, mató en el jardín de su casa de un fusilazo este individuo, y me lo regaló diciéndome que lo había mostrado a algunos, y que nadie supo cómo se llamaba, ni darle la menor noticia relativa a sus costumbres. El mismo me asegura que el año pasado por este mismo tiempo (Agosto) vio esta ave algunas veces en los árboles de su jardín, siempre sola o con su amigo, de que puede sospecharse que es ave de pasa, que no se junta en bandas, y que no es abundante. Yo jamás la he visto hasta ahora. Como quiera, es avecilla de las más bonitas que hay por acá”; y, en sus Apuntamientos: “No es muy escaso allí [en el Paraguay]”.

Nomenclatura

Sonnini dudó de la identidad que advirtió Azara entre su Pico de punzón celeste pecho de oro y el Mésange-poinçon de Catesby, o Figier cendré à collier de Buffon, o Sylvia Americana de Latham (Setophaga americana), por ser bastante notables las diferencias en los colores de sus plumajes y distribución, así como en sus hábitos.

Azara había señalado en sus Apuntamientos:

“La descripción que mi autor hace de su figuier cendré à collier de la Carolina, no deja duda que trata de este pájaro no adulto. Peca no obstante en haber omitido lo negro del tupé y sobre el ojo, aunque es disculpable, por ser poco sensible: en que dice es ceniciento sobre la cabeza, cuello, etcétera, cuando es celeste opaco o celeste ceniciento, según dice Brisson: en que le pone pequeñas manchas rojas en los costados de lo blanco de abajo, donde no las hay: y en que no expresa, que los dos órdenes mayores de cobijas con las puntas blancas son en el trozo medio, y no en el exterior. Dice que en Carolina trepa los troncos, extrayendo de las grietas de su corteza los insectos de que subsiste. Pero es tan cierto que sube, baja y atraviesa en todos sentidos los matorrales grandes y árboles copudos buscando arañas e insectos, como falso que trepe los troncos. La estampa 731 es mediana”.

La citada estampa iluminada 731 de Martinet, con el nombre de Figuier cendré de la Caroline, retrata al Setophaga americana.

El ave de Azara resultó nueva para la ciencia, es el Pitpit pitiayumi o Sylvia pitiayumi (Parula pitiayumi) de Vieillot (1817, Nouv. Dict. Hist. Nat., 11, p. 276).

El epíteto que identifica a esta especie corresponde al nombre guaraní que rescató Azara.

Costumbres y nido

Azara fue muy escueto sobre las costumbres de esta ave; en el manuscrito solo dijo que le refirieron que corría “lo[s mismos lugares] que el Sayoyby” y que sospechaba que fuera de pasa, mientras que en sus Apuntamientos, mencionó que anda “con su amada o solo” y que aquellas eran las mismas de la familia, que él caracterizó como Pico de punzón y que incluía a algunas especies de las familias Coervidae, Thraupidae y Emberizidae.

De su nido asentó en su manuscrito que un muchacho le había asegurado que lo hacía “en matorrales con palitos, en que pone dos huevos”.

Caracteres

Azara en sus Apuntamientos suprimió los siguientes caracteres en la descripción de su Pico de punzón celeste pecho de oro, y advirtió que la especie carecía de diferencia sexual, así como, que los “no adultos difieren únicamente, en tener la garganta, no la horqueta, del color que sobre el cuello”.

Plumas exteriores de la cola: mayores, sus cobijas inmediatas por encima verdean;

Ala: la 2a y 3a iguales y mayores;

Dedos: pardos. Tres, anteriores, el del medio y mayor largo 7 líneas. Los colaterales tienen 5, y el posterior 4, que es el más robusto. Las uñas son muy agudas y corvas, pardas, más altas que anchas, y la del medio, y la posterior, largas 2 ½ líneas;

Tarso: largo, desnudo, lustroso, pardo, y en filo por detrás;

Pierna: es vestida. De color pardo, inclusa su articulación; y,

Pico: ancho en los ángulos de la boca lo mismo. Sus mitades casi igualan con lo largo, y son de igual fuerza, la inferior encaja en la superior, que tiene hace la punta un rebajadito poco notable. El total es recto, liso y fuerte. La pieza superior es oscura, de sección obtusa y con pequeña entradita. La inferior es blanquizca, con su horqueta circular o no en ángulo. Las ventanas naríticas empiezan a la raíz de la pluma, miran al costado, y su situación es algo más alta que el eje de la pieza superior. Siete líneas es la abertura de la boca, cuya lengua es gruesecita con canaleja longitudinal y termina en horqueta o dos puntas notables y negras. La mitad inferior del pico en la base es muy acanalada por dos planos casi verticales; la superior no lo es tanto, ni con mucho, y tiene un cordoncillo en medio, y dos más, uno a cada lado de este, los labios son cortadores.