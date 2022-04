Félix de Azara explicó, en su manuscrito, el por qué del nombre que le asignó a esta ave, en estos términos:

“Aunque a una de las especies de halconcito se le ha dado este mismo nombre [Quiriquiri], en nada se parece este pájaro a aquel. Yo les conservo a ambos el mismo nombre, porque es el que me dijeron que tenían, pero sería mejor llamar a este Chimando negro, porque es una especie del que llaman Chimango en Buenos Aires, a quien se parece en el volar, en su chillido, en el tamaño y costumbres, pero aquel no habita los temperamentos cálidos como esté”.

En sus Apuntamientos agregó:

“A este pájaro [Chimango], y lo mismo al siguiente [Chimachima], llaman en el Paraguay caracaráy, y en el Río de la Plata chimangos y chimachimas, aludiendo a su voz ordinaria, que repiten mucho parados y volando, y dice chiii. Esto supuesto, lo mejor que puedo hacer, después de haber llamado caracará al anterior, es dar a este el nombre de chimango, y al que sigue el de chimachima. Ambos difieren del caracará en ser más flacos y pequeños; y en no embestir a ningún pájaro ni animal, sino cuando mucho a algún ratoncito, y lo dudo”.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) señalaron que el nombre común de esta ave es Karakará í (para el primero) o Cará-cara’í (para el segundo). Bertoni aclaró que, por error, algunos le llaman Kirí-kirí (que es onomatopéyico y corresponde al Falco sparverius), no obstante, como ya se había señalado en notas anteriores, actualmente se conoce con este nombre a la especie que nos ocupa.

Azara mató al individuo que describió en Yaguarón, de un escopetazo. De él mencionó que no era ave abundante, y que no advirtió en ella diferencia entre macho y hembra. En sus Apuntamientos aclaró este falcónido:

“Abunda con igualdad en estos países, o más bien escasea en todas partes”.

Nuestro naturalista refirió en sus Apuntamientos que había visto “muchas veces a los padres acompañar y alimentar a un hijo único desde febrero a julio”, por lo que sospechaba que no producirá más; y, transcribió la descripción que del pollo de esta especie le había remitido el padre Noseda.

Nomenclatura

Sonnini concluyó que la Chimachima de Azara era una especie nueva, como en efecto lo fue; ella fue identificada por Vieillot con el nombre de Caracara chimachima o Polyborus chimachima (1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., 5, p. 259).

El epíteto que identifica a esta subespecie corresponde a la denominación que Azara le asignó.

Costumbres

Azara apuntó sobre las costumbres de su Quiriquiri:

“Cuando vuela lleva sus alas en cruz con el cuerpo, de que se infiere que vuela torpemente. No es ave de rapiña, ni coge pájaros, come carne muerta. También le he visto muchas veces sobre los caballos montados comiéndoles la llaga”.

En sus Apuntamientos añadió:

“Busca estudiosamente a las cabalgaduras matadas; y posándose sobre las úlceras, las come sin hacer caso de los corcovos y coces; porque se afianza con las uñas, sin que apenas quede a la infeliz bestia llagada otro recurso que el de revolcarse o meterse en algún bosque. Cuando eleva la pluma del cogote, se advierte que la de los costados está más derecha y forma como cuernecitos”.

Nido

Nuestro naturalista consignó sobre el nido del Kiri kiri, en su manuscrito, cuanto sigue:

“Me dicen que hace su nido sobre los hormigueros de los bañados, sin colchón, en que ponen los huevos”.

Caracteres

La descripción de la Chimachima de los Apuntamientos difiere de la del Quiriquiri del manuscrito en que, en esta última constan los siguientes detalles, que fueron omitidos en la de la Chimachima:

Ala: 23 plumas, la primera y la segunda muy cortas, la 4ª y 5ª casi iguales, y mayores;

Dedos: 16 líneas tiene el del medio, 10 el interior, lo mismo el exterior, que está unido al del centro por una membrana hasta su 1ª articulación, el posterior 7 ½ líneas. Las uñas por el mismo orden tienen 6, 6, 4 ½ y 6 líneas, todas agudas, fuertes, lisas, pardas, regularmente corvas;

Tarso: vestido un poquito en su parte anterior, lo demás escamoso, como los dedos, y azul;

Pierna: vestida largamente por fuera; y,

Pico: medianamente corvo, fuerte, liso, lustroso, azul claro. Una membrana blanca, ancha tres líneas, ocupa su base en la que están las narices redondas, hacia los dos tercios de su altura. El pico es más alto que ancho, de modo que para especie de Gavilán es algo angosto. Dicha membrana de la base del pico comunica con el ojo y párpado, que todo tiene pocos pelitos y puede decirse despoblado. Pocos pelos negros tiene en las pestañas. Ambas piezas del pico son acanaladas, la superior tiene en el tercio de la punta un cordón longitudinal notable y grueso. Lo restante de su cielo tiene tres cordones a lo largo notables, con sus canales en los medios. Lengua de teja, pero acaba en horqueta.