Félix de Azara mató al individuo que describió de un fusilazo -este correspondería a su posterior Gavilán mixto chorreado-, y sobre su nombre anotó:

“Aquí la llaman Taguató, que es nombre que dan a toda ave de rapiña, y para distinguirle le he añadido el adjetivo acanelado por su color. He visto algunos de la especie, pero pocos, y solo en los viajes de esta Provincia [del Paraguay]”.

En sus Apuntamientos, respecto al Gavilán mixto chorreado -un individuo juvenil-, señaló:

“Los guaraníes le suelen llamar taguató pará (gavilán pintado), y algunos españoles gavilán atigrado. Aunque he encontrado muchos en lo alto y hacia los tres cuartos de la altura de los árboles, y también volando con bastante elevación, jamás les he visto coger presa”.

Ni Bertoni (Vocabulario), ni Gatti (Enciclopedia), consignaron el nombre común de este accipítrido, conocido actualmente como Yryvutinga.

Azara indicó en sus Apuntamientos sobre los citados gavilanes mixtos que: al chorreado no lo vio al Sur del paralelo 29; el pintado era más escaso que el chorreado; y, al negro lo había encontrado hasta en los 32° grados. Comentó, sin embargo, que su presencia no era muy escasa.

Nomenclatura

Sobre esos gavilanes mixtos de Azara advirtió Sonnini que el chorreado era desconocido por los naturalistas; el pintado presentaba solo diferencias insignificantes de matices con el chorreado, por lo que sería una variedad o, en su acaso, el macho de la especie; y, el negro era de una especie nueva.

Sin embargo todos pertenecen a una especie conocida, dos juveniles -los primeros- y un adulto del Falco Urubitinga (Buteogallus urubitinga; 1788, Syst. Nat., 1, p. 265) de Gmelin.

Costumbres

Sobre las costumbres del Taguató acanelado dijo nuestro naturalista:

“Se para en árboles y en el suelo, le he visto sobre un tacurú o mogote de tierra en mitad de un bañado atisbando, sin duda comerá caracoles y ranas. Me dicen que persigue y come todas las víboras, y ya se supone que lo mismo hace con gallinas y aves, nada más sé de él”.

Nido

Azara no tuvo información cierta sobre el nido de su Taguató acanelado, pero concluyó:

“mi conjetura de que cría en agujero es muy fundada, y que es angosto, pues no puede haberse gastado sus plumas tan conocidamente de otra forma”.

Caracteres

Describió Azara a su Taguató acanelado y a su Gavilán mixto chorreado en iguales términos, por lo que no vale la pena ocuparse de ellos.