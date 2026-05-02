Paraguarí despide a “Rambert” Vera tras la caída ante el líder 12 de Junio

La etapa del ex mundialista albirrojo en Paraguarí comenzó con el pie derecho. En la primera jornada, el equipo logró una victoria ante el Deportivo Santaní que despertó un gran entusiasmo en la afición, sin embargo, ese arranque prometedor fue solo un espejismo dentro de una racha que no logró sostenerse. La dirigencia optó por cortar el proceso de Vera, “agradeciendo” su profesionalismo pero priorizando la necesidad de un cambio de rumbo para el club, que compite este año por primera vez en la segunda categoría, tras paso por el Interligas de la UFI.

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El balance de la campaña en la presente División Intermedia terminó siendo el factor determinante para su salida. En cinco fechas disputadas, el equipo solo pudo cosechar 4 puntos, producto de una victoria inicial, un empate frente a Sol de América y tres caídas, ante Deportivo Capiatá, Encarnación FC y el reciente traspié ante el “León” de Villa Hayes. Si se analiza el ciclo global de Vera desde su llegada el año pasado, las estadísticas finales arrojan un registro de una victoria, tres empates y tres derrotas. Para un club de fuerte arraigo popular y con la presión de asentarse en la categoría, estos resultados resultaron insuficientes para sostener el proyecto deportivo a largo plazo.