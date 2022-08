Félix de Azara consignó lo siguiente sobre los nombres de esta ave:

“Su nombre significa pájaro blanco”. Añadió en sus Apuntamientos:

“Aunque los guaraníes les dan generalmente el nombre de hocós, prefiero el de garzas, porque por él son conocidas de los españoles”.

Bertoni la catalogó como Itá ípyté y Guyratí, en tanto que Gatti como Garza blanca.

El individuo que Azara describió en el manuscrito corresponde a la Garza blanca mediana de sus Apuntamientos aunque, como ya se señaló, de la misma especie hizo tres; sobre ellas que anotó:

“Nunca la he visto [a la Garza chica blanca con manto] en el Paraguay, y solo he tenido tres en Buenos Aires (…) La he encontrado [a la Garza blanca mediana] sola y a pares en las lagunas; y aunque no es de las más ariscas, no deja de ser bastante desconfiada para huir de lejos (…) La he visto [a la Garza blanca menor] en el Paraguay varias veces en bandadas tan numerosas, que posadas en algún árbol o árboles de las lagunas, parecían blancos mirados de lejos. Persuadido de que eran la especie anterior, las desprecié mucho tiempo, hasta que finalmente pillé una, y encontré; que aunque los colores y formas eran los mismos en todas partes, el pico de la presente es más largo a proporción, y con alguna curvatura en el tercio de la punta”.

Nomenclatura

Sonnini consideró que la Garza chica blanca con manto de Azara era el Aigrette de Buffon (Egretta garzetta), retratado en la estampa iluminada número 901 de Martinet; que la Garza blanca mediana -del mismo- era la Garzette blanche de Buffon (Egretta garzetta, juvenil); y, que la Garza blanca menor no era diversa de la anterior -la Garza blanca mediana-.

Dichas descripciones corresponden, todas, a la Ardea Thula del padre Molina (actualmente Egretta thula) descrita, en 1782, en su Saggio sulla storia naturale del Chili (p. 235).

El epíteto que identifica a esta especie corresponde a la palabra mapuche o araucana con la que -dijo el padre Molina- se conoce a esta ave en Chile.

Costumbres y nido

Sobre las costumbres de su Guiraty comentó Azara en el manuscrito:

“Este pájaro es de laguna como el anterior [Hoko pytã (Tigrisoma lineatum marmoratum)], pero no nada sobre las aguas, en lo que también se parece en aquel, pero se distingue en que el Hoco va solo por lo regular o con otro y el Guiraty a bandadas, ambos vuelan torpemente o despacio, no me saben decir cuántos crían, ni dónde, pero es regular haga su nido sobre los juncos de las lagunas, también se para sobre los árboles”.