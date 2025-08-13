Nuevas gotas oftálmicas prometen eliminar la necesidad de anteojos hasta por 10 horas

Un problema visual común a partir de cierta edad

A partir de cierta edad, muchas personas comienzan a experimentar dificultades para ver de cerca, una condición conocida como presbicia o “vista cansada”.

El uso de lentes “de cerca” se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de personas en el mundo.

Un avance farmacéutico: la aprobación de las gotas Vizz

El 31 de julio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó la aprobación para el uso comercial de unas nuevas gotas oftálmicas, denominadas Vizz, dirigidas al tratamiento de la presbicia.

Este colirio, cuando se aplica en los ojos, promete corregir este problema por hasta 10 horas, proporcionando una alternativa innovadora a los tradicionales anteojos de lectura.

¿Cómo funcionan las gotas Vizz?

El mecanismo de acción de Vizz se basa en su principio activo, la aceclidina. Esta sustancia es un miótico selectivo que contrae los músculos del iris y disminuye el tamaño de la pupila, generando el efecto conocido como “cabeza de alfiler”.

Al reducir la profundidad de campo, permite que los ojos enfoquen mejor los objetos cercanos.

A diferencia del primer colirio aprobado para la presbicia, Vuity, que obtuvo luz verde en 2021, Vizz presume de una mejora significativa en la reducción de efectos secundarios.

Mientras que Vuity puede provocar sensaciones de pesadez en las cejas e incluso problemas vitreorretinianos, Vizz ha mostrado menor incidencia de efectos adversos en los ensayos clínicos.

Efectos secundarios y consideraciones clínicas

Según los datos recogidos en los estudios, los principales efectos secundarios observados con el uso de Vizz incluyen irritación ocular (20% de los usuarios), visión tenue (16%) y dolor de cabeza (13%).

A pesar de estas molestias, el perfil de seguridad del producto es considerado favorable comparado con terapias previas, ya que la aceclidina no estimula de manera significativa el músculo ciliar, disminuyendo así el riesgo de complicaciones graves.

Disponibilidad y futuro en otros mercados

La disponibilidad de Vizz fuera de Estados Unidos sigue siendo incierta, lo que podría retrasar el acceso de los pacientes a esta nueva alternativa terapéutica.

Vizz estará disponible a partir de setiembre de 2025 en los Estados Unidos, con un precio estimado de USD 79 por frasco. La venta sería solo con receta.

Una perspectiva hacia el futuro

La aprobación de Vizz marca un hito en el abordaje de la presbicia, ofreciendo una solución farmacológica de uso sencillo que podría reducir la dependencia de los tradicionales “anteojos de cerca”.

A medida que se recopilen más datos y se evalúe su impacto en la población general, este tipo de tratamientos podría transformar el cuidado visual para millones de personas en el mundo.