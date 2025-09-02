Suiza lanza Apertus, su primer modelo de lenguaje para uso en tecnología artificial

El modelo de lenguaje, abierto y con capacidad para usar más de mil lenguas, ha sido desarrollado por el Centro Nacional de Supercomputación y por los dos de los centros de investigación más prestigiosos del país, las universidades politécnicas federales de Zúrich (ETH) y Lausana (EPFL), indicó un comunicado.

Investigadores, profesionales y entusiastas pueden usar el modelo para construir sus propias aplicaciones.

Apertus incluye lenguas hasta ahora poco representadas en otros modelos de lenguaje ya existentes, como la variante suiza del alemán o el romanche, idioma oficial de Suiza junto al francés, el alemán y el italiano.

"Es uno de los pocos modelos completamente abiertos a esta escala y el primero en incorporar multilingüismo, transparencia y cumplimiento como principios fundamentales de diseño", destacó el investigador de ETH Imanol Schlag, líder técnico del proyecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La instalación de Apertus es sencilla para profesionales y usuarios avanzados, aunque requieren componentes adicionales como servidores, infraestructura en la nube o interfaces específicas para su uso práctico.

Apertus ("abierto" en latín) pude descargarse libremente a través de la plataforma de modelos y aplicaciones de IA Hugging Face o a través de la red de telecomunicaciones de la firma nacional Swisscom.