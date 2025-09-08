¿Qué pasaría si la fotosíntesis desapareciera del planeta?

Imaginar un mundo sin fotosíntesis puede sonar a ejercicio de ciencia ficción, pero es una pregunta que nos ayuda a dimensionar lo frágil que es la vida en la Tierra.

Las plantas, algas y algunas bacterias sostienen la base de toda la cadena alimentaria y producen el oxígeno que respiramos. Preguntarse qué ocurriría si dejaran de hacerlo no solo despierta curiosidad: es una forma de entender hasta qué punto dependemos de un proceso invisible, silencioso y vital.

En la conversación cotidiana se habla de “plantas” para referirse a la vegetación terrestre. Pero gran parte de la fotosíntesis global la realizan organismos microscópicos en el mar, como el fitoplancton.

Según estimaciones citadas por la NASA y la NOAA, los océanos aportan cerca de la mitad del oxígeno producido anualmente y absorben una fracción sustancial del dióxido de carbono.

El escenario cambia radicalmente si se detiene la fotosíntesis solo en tierra o en todo el planeta.

Primer impacto: alimentos y energía

En cuestión de días a semanas, los cultivos dejarían de crecer y de producir azúcares.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que más del 95% de los alimentos humanos depende directa o indirectamente de plantas terrestres.

Sin fotosíntesis, la producción agrícola se paralizaría tras agotar reservas de almidones y lípidos; la ganadería perdería forraje; y los precios de alimentos se dispararían por escasez.

La mayoría de herbívoros silvestres empezaría a morir cuando se consuman las reservas de biomasa disponible.

Efecto cascada en las cadenas tróficas

La energía que alimenta las redes ecológicas proviene de la conversión de luz en materia orgánica. Si se corta esa fuente primaria, los herbívoros caen primero; luego los carnívoros.

Los descomponedores (hongos y microbios) prosperarían temporalmente al consumir la biomasa muerta, liberando CO₂ y otros gases.

Este pulso de descomposición aceleraría el agotamiento del oxígeno disponible en ambientes locales y aumentaría la carga de carbono en la atmósfera.

Oxígeno atmosférico: qué tan rápido bajaría

Aunque el oxígeno constituye alrededor del 21% del aire, no se “regenera” sin fotosíntesis.

La respiración, la descomposición y la oxidación química lo consumen continuamente. Estudios de balance biogeoquímico publicados en revistas como Nature y PNAS sugieren que, aun sin nueva producción, el descenso del oxígeno global sería lento a escala humana, pero continuo: primero se observarían déficits en espacios cerrados y ecosistemas congestionados; luego una caída mensurable a escala regional y, más adelante, global.

Si además se detuviera la fotosíntesis oceánica, la trayectoria se aceleraría porque también desaparecería la principal fuente de oxígeno “nuevo”.

CO₂ y clima sin el mayor sumidero terrestre

La vegetación terrestre y suelos absorben, en promedio, entre un cuarto y un tercio de las emisiones antropogénicas de CO₂ cada año, según el IPCC.

Sin esa esponja biológica, el CO₂ atmosférico aumentaría más rápido, intensificando el efecto invernadero.

La pérdida de cubierta vegetal reduciría también la evapotranspiración, alterando el ciclo del agua y las nubes, y cambiando patrones de temperatura y humedad del suelo.

En paralelo, el mayor albedo de suelos desnudos podría enfriar localmente, pero ese efecto difícilmente compensaría el calentamiento por gases.

El papel crítico del fitoplancton

Si la interrupción afectara a todos los organismos fotosintéticos, el golpe sería inmediato para la vida marina.

El fitoplancton es la base de casi todas las cadenas tróficas oceánicas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y programas de observación satelital han mostrado que su productividad sostiene pesquerías y ciclos de carbono y oxígeno.

Sin él, zooplancton, peces y mamíferos marinos perderían su fuente primaria de energía; la anoxia en aguas costeras y estuarios se volvería más común por descomposición masiva.

Agua, suelos y servicios ecosistémicos

Los bosques regulan flujos de agua, previenen erosión y sostienen la fertilidad del suelo. Al detenerse la fotosíntesis, las raíces dejarían de crecer y el suelo perdería estructura, aumentando la erosión y la sedimentación en ríos.

Se reduciría la recarga hídrica local por menor transpiración, afectando disponibilidad de agua para consumo humano y agricultura.

Tecnología y mitigación: ¿qué podría hacer la humanidad?

Reservas y sustitutos alimentarios: habría una transición acelerada hacia reservas, cultivos bajo luces artificiales con energía externa y producción microbiana o de laboratorio. Aun así, la escala requerida es enorme.

Oxígeno: la producción industrial de oxígeno puede abastecer usos médicos e industriales, pero no es viable sostener la atmósfera global. Generar O₂ a escala planetaria excede capacidades actuales.

Captura de carbono: técnicas de captura directa de aire y bioenergía con captura y almacenamiento (BECCS) perderían eficacia si no hay biomasa. Quedarían opciones puramente tecnológicas, de alto costo energético.

Energía: una mayor electrificación y renovables mitigarían emisiones, pero no reemplazan la función biológica de transformar CO₂ en materia viva.

Si pensás que el oxígeno se agotaría de inmediato, los modelos indican otra cosa: lo primero sería el hambre, la pérdida de biodiversidad y la disrupción de ciclos del agua y del carbono. La atmósfera respondería después, inexorablemente, si la fotosíntesis no vuelve a encenderse.