Un sistema estelar especialmente brillante lo es porque una estrella devora a la otra

El texto desvela un misterio sobre ese par de estrellas que "ha desconcertado a los expertos desde que se descubrió" en 1902, pues es el sistema más brillante de ese tipo, destacó Phil Charles, de la Universidad de Southampton (Reino Unido) y uno de los firmantes del artículo.