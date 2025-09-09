Un sistema estelar especialmente brillante lo es porque una estrella devora a la otra

En la investigación también participaron el investigador Pablo Rodríguez Gil, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna, y Pasi Hakala de la Universidad de Turku (Finlandia).
Ese brillo extremo se debe a que la estrella enana blanca "absorbe la vida de su estrella compañera y utiliza la materia acumulada para convertirla en un infierno ardiente", explicó la Universidad de Southampton.
Ese proceso es tan intenso que provoca una reacción nuclear en la superficie de la enana blanca, "que brilla como un faro en el cielo nocturno", indicó Charles.
El equipo, que usó para sus observaciones el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral en Chile, también descubrió que las dos estrellas están rodeadas de un brillante anillo de gas.
Esa estructura sería consecuencia de la enorme cantidad de energía generada por la "hambrienta" enana blanca, que no puede consumir toda la masa que le transfiere la otra estrella.
La velocidad a la que se mueve este sistema estelar puede ser una señal de su inminente y violento final.
Cuando finalmente choquen entre sí y exploten, dijo el astrónomo, "se producirá una explosión de supernova tan brillante que será visible desde la Tierra incluso durante el día".