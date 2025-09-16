Microsoft anuncia inversión de 30.000 millones de dólares en IA en Reino Unido

Washington, 16 sep (EFE).- La empresa tecnológica Microsoft anunció este martes que invertirá 30.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y operaciones en Reino Unido par aun plan que será aplicado entre 2025 y 2028.