Madre con leucemia pide ayuda para acceder a medicamento de US$ 20.000

La valiente Katherine Morínigo se encuentra actualmente internada en el Hospital Central del IPS, donde inició un segundo ciclo de quimioterapia tras una recaída detectada recientemente.

Según explicó su hermano, Johnny Morínigo, el nuevo tratamiento incluye un medicamento específico que no se consigue en Sudamérica y debe ser importado desde Estados Unidos o Europa.

“El principal inconveniente es el costo. Un ciclo del tratamiento ronda los 20.000 dólares, y eso es lo que estamos tratando de conseguir para extender su expectativa de vida”, señaló.

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Paso clave antes del trasplante de médula

El fármaco recetado por los médicos tiene como objetivo reducir la enfermedad a “cero por ciento”, condición necesaria para avanzar hacia un trasplante de médula ósea.

“Ese es el paso que ahora nos toca. Si logramos eso, el siguiente paso ya es el trasplante”, explicó el familiar.

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Indicó además que el caso es particular, ya que el tipo de leucemia que padece Katherine no es común, por lo que requiere un tratamiento específico.

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Una madre que lucha por sus hijos

Katherine es madre de tres niños de 10 años, 3 años y un bebé de 10 meses. Su historia está marcada por la lucha, ya que durante su primer tratamiento atravesó un embarazo.

Incluso, debió someterse a quimioterapia mientras gestaba y luego a una cesárea prematura, a las 30 semanas, para poder continuar con un tratamiento más intensivo. El bebé nació en buen estado de salud.

“Ella quiere seguir luchando por sus hijos, por poder estar con ellos”, expresó su hermano.

Actividades solidarias y formas de ayudar

La familia impulsa una campaña solidaria a través de redes sociales y actividades para recaudar fondos, como una hamburguesada y una comilona en la ciudad de San Antonio.

Las personas interesadas en colaborar pueden informarse y contactar a la familia mediante las redes sociales de la paciente o al número telefónico 0994 343 448, donde también se brindan detalles sobre transferencias y donaciones.

La familia insiste en que cualquier ayuda es fundamental para que Katherine pueda acceder al medicamento y continuar su tratamiento.