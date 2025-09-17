En Venezuela hay unos 17 millones de suscriptores a internet fijo, dice la vicepresidenta

Caracas, 17 sep (EFE).- En Venezuela hay unos 17 millones de suscriptores a internet fijo, informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, quien aseguró que el sector de las telecomunicaciones ha tenido un crecimiento, a pesar, dijo, de "los efectos del bloqueo" a su país, producto de las sanciones internacionales.