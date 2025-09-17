Mulino se reúne con el presidente de una universidad de EE.UU. para impulsar IA en Panamá

Ciudad de Panamá, 17 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió este miércoles con el presidente del Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech), el español Ángel Cabrera, para analizar nuevas fórmulas de cooperación académica y científica, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.