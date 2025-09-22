Tecnología

Oracle reestructura su cúpula con dos nuevos directores ejecutivos y recoloca a Safra Catz

Nueva York, 22 sep (EFE).- Oracle anunció este lunes el ascenso de Clay Magouyrk y Mike Sicilia a directores ejecutivos, así como que Safra Catz, actual directora ejecutiva del gigante del software, ocupará el cargo de vicepresidenta ejecutiva del consejo de administración de la compañía.

22 de septiembre de 2025 - 11:10
Magouyrk era el presidente del negocio de infraestructura en la nube de Oracle y Sicilia era el presidente de Oracle Industries.

"Los años de experiencia de Clay al frente del amplio y creciente negocio de infraestructura en la nube de Oracle han demostrado su preparación para un puesto de director ejecutivo. Mike ha dedicado los últimos años a modernizar los negocios de aplicaciones industriales de Oracle, incluido Oracle Health, reconstruyéndolos por completo y utilizando las últimas tecnologías de inteligencia artificial", anota en un comunicado Larry Ellison, presidente del consejo de administración y director de tecnología de Oracle.

Por su parte, Magouyrk y Sicilia declararon en un comunicado conjunto: "Nos entusiasma liderar a Oracle hacia la era de la inteligencia artificial, donde la innovación tecnológica genera extraordinarias oportunidades de negocio y un gran crecimiento".

Las acciones de la compañía subían un 0,50 % el lunes por la mañana tras la apertura de Wall Street.

