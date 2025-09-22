Oracle reestructura su cúpula con dos nuevos directores ejecutivos y recoloca a Safra Catz

Magouyrk era el presidente del negocio de infraestructura en la nube de Oracle y Sicilia era el presidente de Oracle Industries.

"Los años de experiencia de Clay al frente del amplio y creciente negocio de infraestructura en la nube de Oracle han demostrado su preparación para un puesto de director ejecutivo. Mike ha dedicado los últimos años a modernizar los negocios de aplicaciones industriales de Oracle, incluido Oracle Health, reconstruyéndolos por completo y utilizando las últimas tecnologías de inteligencia artificial", anota en un comunicado Larry Ellison, presidente del consejo de administración y director de tecnología de Oracle.

Por su parte, Magouyrk y Sicilia declararon en un comunicado conjunto: "Nos entusiasma liderar a Oracle hacia la era de la inteligencia artificial, donde la innovación tecnológica genera extraordinarias oportunidades de negocio y un gran crecimiento".

Las acciones de la compañía subían un 0,50 % el lunes por la mañana tras la apertura de Wall Street.

