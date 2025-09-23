Beber cualquier cantidad de alcohol probablemente aumenta el riesgo de demencia

Algunas teorías actuales sugieren que podría existir una "dosis óptima" de alcohol para la salud cerebral, pero la mayoría de estos estudios se han centrado en personas mayores o no han diferenciado quienes antes bebían y los que nunca lo han hecho, lo que, según el equipo, complica los esfuerzos por inferir la causalidad.

Para el estudio, se basaron en datos observacionales y métodos genéticos procedentes de dos grandes bancos de datos biológicos que abarcaban todo el rango de consumo de alcohol: el Programa del Millón de Veteranos (EE.UU.) y el Biobanco del Reino Unido.

Los participantes, que tenían entre 56 y 72 años al inicio del estudio, fueron objeto de seguimiento desde su reclutamiento hasta el primer diagnóstico de demencia, el fallecimiento o la fecha del último seguimiento. El periodo medio fue de cuatro años para el grupo estadounidense y de doce para el británico.

Desde el punto de vista observacional, el consumo ligero de alcohol se asoció con el menor riesgo de demencia, pero los análisis genéticos mostraron un aumento estable del riesgo de padecer esa dolencia con el aumento de la ingesta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El método genético empleado, llamado de aleatorización mendeliana, “sugiere un papel causal del consumo de alcohol en el aumento del riesgo de demencia, sin que haya pruebas que respalden un efecto protector en ningún nivel de consumo, dice el artículo.

El patrón de reducción del consumo antes del diagnóstico de demencia observado en el estudio subraya, según el equipo, “la complejidad de inferir causalidad a partir de datos observacionales, especialmente en poblaciones envejecidas”.

Entre las limitaciones del estudio, reconocen que las asociaciones estadísticas más fuertes se encontraron en personas de ascendencia europea, debido al número de participantes de este origen, y la aleatorización mendeliana también se basa en supuestos que no pueden verificarse, añaden.