La demanda de expertos en IA crece un 95 % en México en el último año, según informe

El estudio, titulado 'El futuro de la ciencia de datos y la IA como acelerador para los profesionales del mañana', analiza cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo las tareas de los profesionales en el país y en la región.

"Más de 14.000 ofertas de empleo vinculadas a la inteligencia artificial, como analista de datos, business intelligence, científicos de datos o especialistas en machine learning, crecieron un 95 % en México entre septiembre del 2024 y septiembre 2025", señaló a EFE Jorge Torres Jiménez, vicerrector de Estrategia y Desarrollo de UNIR en México.

El informe estima que, en 2025, la mitad de las tareas estarán automatizadas y que, entre 2025 y 2030, habrá una transformación estructural del 22 % en el mercado laboral.

Durante un conversatorio realizado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, expertos explicaron los factores que están impulsando el desplazamiento de actividades humanas en distintos sectores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Torres advirtió que entre 2030 y 2050 podrían desaparecer 92 millones de empleos en el mundo, aunque al mismo tiempo surgirán 170 millones de nuevas plazas.

"Hay roles en fuerte crecimiento, como especialistas en datos, en FinTech o en IA, pero otros tenderán a desaparecer, entre ellos cajeros, auxiliares de venta o diseñadores gráficos", apuntó.

El Observatorio del Conocimiento de UNIR contabilizó más de 2,8 millones de vacantes en portales de empleo de México y Latinoamérica, de las cuales 65.838 correspondieron a ciencia de datos e IA, con un incremento del empleo del 300 % en los últimos cinco años.

El análisis incluyó ofertas laborales publicadas en España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Nicaragua y Argentina.

El rector de UNIR en México, Francisco David Mejía Rodríguez, subrayó que la inteligencia artificial "marcará un hito" en las instituciones educativas y en las disciplinas del futuro.

"En un mundo donde la tecnología avanza, no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás. El principal desafío es la empleabilidad y cómo preparamos a nuestros estudiantes para un mercado que demanda habilidades que apenas emergen. La respuesta no está solo en la teoría, sino en la integración práctica de estas herramientas en la formación", afirmó.

Por su parte, Myrna Hernández Gutiérrez, licenciada en informática por la UNAM, recordó que compañías como Microsoft y Walmart han recortado 6.000 y 1.500 empleos, respectivamente, en procesos de reestructuración.

"No hay por qué preocuparse, porque en la revolución industrial también hubo sustitución de personas por máquinas y aun así la sociedad logró adaptarse”, recordó.

Hernández añadió que el uso de IA puede aumentar la productividad de determinados empleos y liberar a los trabajadores de tareas rutinarias, lo que permitiría concentrarse en actividades de mayor valor.