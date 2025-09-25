Emiratos penalizará el uso de IA para generar bulos o representar símbolos nacionales

Según la agencia de noticias oficial emiratí WAM, el uso de estas tecnologías "para representar símbolos nacionales o figuras públicas sin autorización oficial previa constituye una clara infracción legal de las normas de contenido mediático".

Asimismo, este consejo advirtió que utilizar la IA para difundir noticias falsas, discursos de odio, difamar a terceros, menoscabar su dignidad y reputación, o socavar los valores sociales de Emiratos, "se considera una infracción mediática" sujeta al Reglamento de Infracciones de los Medios de Comunicación.

Este reglamento establece que faltar el respeto a la divinidad, las creencias islámicas u otras religiones está penado con una multa de entre 100.000 y un millón de dírhams emiratíes (entre 27.200 y 272.300 dólares).

Además, "insultar al gobierno, los símbolos, las instituciones o los intereses nacionales de EAU" conlleva una sanción de entre 13.600 y 136.100 dólares; atentar contra la unidad nacional o la cohesión social está penado con entre 8.200 y 68.000; e incitar al sectarismo, odio o terrorismo, entre 27.230 y 136.150 dólares.

Finalmente, publicar "noticias o rumores falsos o engañosos" está penalizado con una multa de entre 1.360 y 27.230 dólares, la misma penalización que se aplica por violar los derechos de los niños o difundir contenido que atente contra la protección infantil.

Por este motivo, el consejo instó "a todos los usuarios de redes sociales, organizaciones mediáticas y creadores de contenido a cumplir plenamente con las leyes y normas aprobadas y a demostrar responsabilidad profesional y ética".