China cuenta con más de 5.300 empresas de IA, el 15 % del total mundial, según un estudio

Pekín, 1 oct (EFE).- El número de empresas chinas dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) superó las 5.300 en septiembre, lo que representa el 15 % del total mundial, según datos de la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT) difundidos este miércoles por la agencia Xinhua.