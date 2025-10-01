Samsung se asocia con OpenAI para ofrecer chips Stargate

"El objetivo de Stargate de OpenAI, la plataforma integral de infraestructura de IA de la compañía, es expandir la infraestructura crítica para el desarrollo de la IA, tanto a nivel global como en Corea", explica la empresa en un comunicado.

De acuerdo con la compañía, estas alianzas se centrarán en aumentar el suministro de chips de memoria avanzados, esenciales para la IA de próxima generación, y en ampliar la capacidad de los centros de datos en Corea, "con el fin de apoyar la ambición de Corea de convertirse en uno de los tres principales países del mundo en IA".

"A través de estas alianzas, Samsung y SK hynix planean aumentar la producción de chips de memoria avanzados, con el objetivo de iniciar 900.000 obleas de DRAM al mes en un despliegue acelerado de capacidad, crucial para impulsar los modelos de IA avanzados de OpenAI", anota el comunicado.

OpenAI también firmó este miércoles una serie de acuerdos para explorar el desarrollo de centros de datos de IA de próxima generación en Corea.

El mes pasado, Nvidia anunció que invertirá hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI.