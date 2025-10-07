Un nuevo compuesto da resultados prometedores para el tratamiento de lesiones cerebrales

El estudio buscaba una forma de tratar el cerebro lesionado de manera no invasiva, uno de los grandes retos de la neurología, según un comunicado del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los resultados del estudio ponen en evidencia que el compuesto, un péptido (una pequeña cadena de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas) denominado 'CAQK', puede reparar la zona cerebral dañada, demostrando así "las potenciales aplicaciones terapéuticas tras un traumatismo", explicaron.

Para evaluar su actividad terapéutica, los investigadores administraron el péptido a ratones y cerdos con traumatismo craneoencefálico, observando que el compuesto se acumulaba en el cerebro lesionado y se unía a unas moléculas especiales llamadas glicoproteínas (proteínas que llevan unidos azúcares).

El traumatismo cráneoencefálico es una lesión cerebral causada habitualmente por golpes en la cabeza, como accidentes de tráfico, laborales o caídas.

La empresa Aivocode tiene previsto solicitar próximamente a la agencia reguladora estadounidense la autorización para iniciar los ensayos clínicos en humanos.