El Nobel de Química del jordano Yaghi es "un orgullo" para el reino, afirma Abdalá II

"Orgulloso del científico jordano, el profesor Omar Yaghi, por ganar el Premio Nobel de Química 2025. Su logro es un orgullo para Jordania y refuerza el historial de excelencia de los jordanos en todos los campos, tanto a nivel nacional como internacional, demostrando que pueden marcar la diferencia dondequiera que estén", dijo el monarca en su cuenta de X.

El Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado al japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi "por el desarrollo de estructuras metalorgánicas" (MOF), anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Los tres científicos, que han creado nuevos espacios para la química, han sido galardonados por desarrollar un nuevo tipo de arquitectura molecular.

Yaghi, que nació en 1965 en la capital jordana Amán y, según el portal 'all4palestine', en una familia originaria de Palestina, reside desde los 15 años en Estados Unidos.

El jordano, que también cuenta con la nacionalidad saudí desde 2021 y actualmente trabaja como profesor de Química en la Universidad de California, en Berkeley (EE.UU.), ha sido reconocido por el descubrimiento y desarrollo pionero de varias clases extensas de nuevos materiales como las MOF, al igual que sus colegas Kitagawa y Robson.

Yaghi obtuvo su licenciatura en Ciencias en la Universidad Estatal de Nueva York en 1985 y su doctorado en Química Inorgánica en la Universidad de Illinois en 1990.

Desde 2012 es profesor titular de la Cátedra James y Neeltje Tretter de Química en la Universidad de California, Berkeley, y científico sénior en el Laboratorio Nacional Lawrence.