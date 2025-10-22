Irlanda se convierte en nuevo miembro asociado del CERN

Su ratificación como miembro asociado llega cinco meses después de la firma del acuerdo para su adhesión, en mayo de 2025, entre la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, y el ministro irlandés de Investigación y Ciencia, James Lawless, según recordó la institución en un comunicado.

Tras la incorporación de Irlanda, representantes del país podrán participar en las reuniones del Consejo del CERN y de sus comités, los ciudadanos irlandeses podrán presentar su candidatura a puestos de trabajo temporales y programas de posgrado en el centro y empresas del país podrán presentarse a licitaciones de la institución.

La colaboración entre Irlanda y el CERN se remonta no obstante a la década de los 60 del siglo pasado, con la participación irlandesa en los experimentos con cámaras de burbujas (usadas para estudiar partículas).

Irlanda también ha estado implicada en los proyectos más importantes del CERN como ATLAS, CMS y LHCb (tres de los cuatro detectores del acelerador de partículas) e ISOLDE (instalación dedicada al estudio de isótopos radioactivos).

Chile también firmó el acuerdo para su adhesión como Estado asociado en mayo, y anteriormente obtuvieron ese estatus Brasil, Chipre, Croacia, India, Letonia, Lituania, Pakistán, Turquía y Ucrania.

El estatus de miembro observador de Rusia y de su Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares (JINR) fue suspendido en marzo de 2022, semanas después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania.