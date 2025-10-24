Amazon planea automatización en almacenes capaz de evitar miles de contrataciones en EEUU

El NYT, que cita entrevistas y documentos filtrados sobre estrategia, señala que Amazon, el segundo mayor empleador del sector privado en EE.UU., espera que la automatización mediante robots le evite contratar a 160.000 personas en el país hasta 2027, lo que supondría un ahorro de 30 centavos por artículo enviado.

En ese sentido, cita a unos ejecutivos que en 2024 dijeron a la junta directiva que esperan que la automatización siga evitando contratar a personas en el futuro pese al objetivo de duplicar las ventas en 2033, "lo que se traduciría en más de 600.000 personas que Amazon no necesitaría contratar", indica el diario.

Además, Amazon busca "crear almacenes que contraten a pocos humanos" en instalaciones para entregas "súper rápidas" y el objetivo es automatizar el 75 % de las operaciones, según documentos citados por el medio.

Tras la publicación del artículo del NYT, Amazon matizó a los medios que los documentos filtrados reflejan solo las perspectivas de un único equipo y no la estrategia general de contratación de sus diferentes líneas de negocio, y reivindicó que planea contratar a 250.000 personas para la próxima temporada navideña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En paralelo, Amazon publicó un comunicado en el que presentó Blue Jay y Project Eluna, dos tecnologías de robótica e inteligencia artificial (IA) que ya está probando para ayudar a "los empleados de primera línea" a "reducir tareas repetitivas, mejorar la seguridad e impulsar la productividad mientras se acelera la entrega".

"El titular real no es sobre los robots", indica en la nota el jefe tecnológico de Amazon Robotics, Tye Brady, quien apunta a "las personas y el futuro del trabajo que estamos construyendo juntos".

Brady fue entrevistado este miércoles en el canal Fox y tildó las cifras manejadas en el reportaje de NYT como "especulación", insistiendo en que la empresa quiere "amplificar" el trabajo de sus empleados con "las mejores herramientas posibles", como "sistemas físicos de IA" que aumenten la seguridad y productividad.

La financiera Morgan Stanley estimó que el cambio de empleados de almacén de Amazon por robots puede suponer para la empresa una reducción de gasto de 4.000 millones de dólares al año, recoge CNBC.

El pasado junio, Andy Jassy, el consejero delegado de Amazon, publicó una carta a su plantilla sobre el impacto de la IA generativa en el empleo, consideró que se necesitará "menos gente haciendo los trabajos que se hacen hoy", y adelantó que en los próximos años "esto reducirá nuestra fuerza de trabajo corporativa".