Japón lanza con éxito su nueva nave no tripulada hacia la Estación Espacial Internacional

El nuevo vehículo de reabastecimiento de la estación espacial, sucesor al modelo HTV que operó entre 2009 y 2020, "se colocó en órbita aproximadamente 14 minutos y 4 segundos" tras el despegue del vehículo de lanzamiento a las 9:00 hora local (00:00 GMT) desde el Centro Espacial de Tanegashima, dijo JAXA.

Según la agencia nipona, el HTV-X es un vehículo de última generación con una capacidad máxima de carga útil de 6 toneladas y que mejora en 1,5 veces la capacidad de transporte de su predecesor, que entregó suministros a la EEI en nueve ocasiones entre 2009 y 2020.

La misión del nuevo vehículo es entregar a la Estación Espacial Internacional "equipos esenciales y dispositivos experimentales" además de suministros como alimentos, agua y ropa.

Inicialmente previsto para el pasado martes, el lanzamiento fue retrasado en tres ocasiones debido a las condiciones meteorológicas adversas, y se prevé que se acople a la EEI el próximo jueves.

